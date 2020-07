Parlamentario Richard Arends (AVP): Incertidumbre ta frena Aruba su recuperacion

Parlamentario Richard Arends di fraccion di AVP den parlamento a elabora un poco riba e situacion cu ta biba den e ultimo simannan, incluso e turbulencianan riba nivel politico, cu ta crea hopi incertidumbre den nos comunidad como tambe den comercio. Algo cu, segun Richard Arends, ta devastador pa un posible recuperacion economico.

Reactivacion economico

Reapertura di frontera lo no hiba pais bek na situacion prome cu Covid-19 y esaki tin su consecuencianan riba e aspecto social y laboral di nos Pais. Segun Arends, Gobierno no ta manehando expectativanan pa cu esaki. A tuma nota di un comunicado unda cu Gobierno a anuncia di ricibi dies mil turista den ultimo luna contarrio na e 120 milnan cu nos tabata ricibi mensualmente. Mester para keto cu e nivel di desaroyo cu esaki a trece ta un fraccion di loke nos tabata conoce. Gobierno no a presenta un plan con lo duna sosten riba termino cortico te ora cu nos economia recupera, es decir: con e ‘empresa’ aki lo keda draai riba 20% pa un termino largo sin cu e tin efecto riba mercado laboral y otro empresanan mediano y chikito.

Limitacionan

Pa limita e riesgo di contagio di Covid-19 a limita mobilidad di e ciudadano for di luna di maart. Arends a bisa di no tin duda cu esaki tin su motibonan valida pa expertonan, pero mester ta conciente cu esaki ta crusando un punto cu e ta limitando libertad di e ciudadano y di e comerciante pa hasi negoshi. E la referi na e reclamonan riba e orario di cierre di 11’or di anochi den sector di horeca. Ta mesco cu si pa un termino largo bisa un panaderia cu e no por habri mainta tempran. Den ambos caso ta dificil pa e inversion wordo recupera. E la enfatisa cu banda di e sosten financiero – cu aworaki ta wordo financia pa Hulanda – un sosten economico di banda di Gobierno ta totalmente ausente. E parlamentario kier sa con e empresanan cu si logra wanta cabes riba awa tur e tempo aki lo wordo yuda den e periodo nos dilanti. Porta algun empresa chikito por a wanta pa 2 of 4 luna sin actividad, pero pregunta cardinal ta si nan lo por wanta 14 of 18 luna mas te ora cu nos economia recupera.

Impase

Arends a papia riba e deadlock cu tin actualmente den Gobierno pa locual ta trata e cartera di infrastructura y medio ambiente, como tambe cu Hulanda y introduccion di dos Rijkswet. A tuma nota cu varios reunion di coalicion a tuma luga den parlamento, pero esnan cu no ta forma parti di e coalicion no ta babata involucra. Parlamento riba su mes no a ricibi nada ainda y por lo tanto no tin ningun cambio den e cartera y su titular. Pa loke ta e negociacionan cu Hulanda, Gobierno lo a manda un contra-propuesta, pero Hulanda a indica di no ta negoshando mas. Di otro banda Gobierno lo kier entama un caso contra estado Hulandes y Parlamento escala e situacion na nivel internacional. Riba e contenido di e contra-propuesta, Parlamento no a ricibi nada maske cu e pidi’e.

E parlamentario ta spera cu pronto por tin claridad riba tur e puntonan aki. Tur ta contribui na e incertidumbre actual y cu ta dificulta nos recuperacion. Ta algo cu nos no mester awor cu pais a cuminsa cu reactivacion di su economia, ta locual Richard Arends a finalisa bisando.

