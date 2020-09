Parlamentario Richard Arends (AVP): E Entidad di Reforma lo no funciona dirigi for di Hulanda

Parlamentario mr. drs. Richard Arends, miembro di e fraccion berde den Parlamento, a para keto un rato na e discusion publico cu ta tumando lugar riba e bononan cu Banco Central a emiti pa Gobierno por cubri su deficit. Durante un reunion cu Parlamento, Minister di Finansa a splika cu e prestamonan den forma di bono den aki ta algo normal cu semper a tuma lugar. Na su turno Parlamentario Arends a bisa cu ta Gobierno a sali anuncia den cadena nacional cu lo acudi na mercado local pa e prestamonan aki como si fuera nan tabata un solucion duradero pa evita di yega na un acuerdo cu Hulanda. “E conmocion cu a surgi despues tabata a causa di Gobierno mes,” Parlamentario Arends a splica.

“E prestamonan aki ta basa riba e presupuesto 2020 cu tur partidonan den coalicion a aproba den Parlamento den luna di maart. Un mayoria di Parlamento a autorisa Minister di Finansa pa fia 1.6 biyon florin. Gobierno ta simplemente ehecutando e autorisacion aki,” Parlamentario Arends a splica. “Loke ta preocupante ta cu ta saca placa for di circulacion cu por ta destina pa inversionan y consumo priva y ta hasi esaki memei di un negociacion cu Hulanda.” Parlamentario Arends ta wardando ainda riba contestanan por escrito riba preguntanan hasi na e mandatario encarga cu finansa publico riba e implicacionan pa subi riba mercado riba su mes, cu un plafond di 400 miyon florin y despues cu 350 miyon florin, mientras cu ta tratando di yega un acuerdo cu Hulanda.

“Di e documentonan cu a wordo suministra na Parlamento, no por saca afor cu Gobierno a trece un of otro alternativa real di su banda pa sali di e impase aki,” e la bisa. “Fraccion di AVP sin embargo a trece un alternativa dilanti, haciendo uzo di hermentnan di nos mesun constitucion y nos leynan. Esakinan ta duna Hulanda e mesun garantianan cu un entidad bou ley Hulandes ta lo trece.” Segun Arends, e entidad di reforma “ta hopi bunita riba papel, pero mi tin mi reservanan pa su funcionamento den practica.” Arends ta convenci cu e entidad lo no funciona manera partidonan ta premira.

Den e discusion publico tin bosnan cu ta bisa cu mester acepta e entidad, ya cu e lo ta garantisa cu e pakete di reforma lo wordo ehecuta y e lo trece placa cu ne. Pero Arends ta bisa cu no tin garantia cu si firma cu Hulanda lo haya e siguiente tranchenan di sosten di likidez incondicionalmente. “Nos no mester lubida cu e condicion pa bin na remarke pa e di tres tranche ta pa bay di acuerdo cu e entidad aki, pero nos no sa cua ta e otro condicionan di e otro tranchenan. Den prespuesto di Hulanda pa aña 2021 presenta na Tweede Kamer riba Prinsjesdag no tin sumanan adicional presupuesta pa e aña aki,” Arends a splica.

Den su analisis e Parlamentario ta bisa cu Hulanda ta poniendo tur su confiansa cu e entidad aki resolve ‘tur problema y deficiencianan’ di e islanan. Pero e e pregunta cardinal cu mester hasi – no solamente riba su meritonan huridico, constitucional of politico – ta si di berdad e entidad lo manera cu e ta riba papel. Na momento cu e entidad t’ey bou di ley di reino, e responsabilidadnan ta cambia: Pais Aruba ta keda responsabel pero e reformanan ta wordo dicta for di Hulanda. “Si e entidad no funciona, Hulanda lo mester tuma e responsabilidad completo: if you break it, you own it,” Arends a finalisa bisando.

Comments

comments