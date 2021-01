Parlamentario Richard Arends (AVP) Deficit adicional di 2020 lo redobla

E informe di CAFT pa e di tres cuartal di 2020 ta mustra un situacion sumamente preocupante, segun Parlamentario Richard Arends (AVP). E cifranan ta mustra cu e deficit pa aña 2020, lo a aumenta mas ainda cu loke a wordo premira. “Un deficit adicional di 170 miyon di florin, practicamente ta redobla y bira 520 miyon mas di loke ta presupuesta pa aña 2020,” Sr. Arends a bisa.

“Entradanan di pais Aruba pa presupuesto 2020 a cay cu entre 40% te cu 60% pa motibo di e pandemia, pero na mes momento tambe tur hende sa cu e gastonan gobierno no a baha. Fondonan ta wordo aloca pa soluciona problemanan sin cu nan tin efecto, contrario na loke cu Gobierno ta pretende. Djies pone placa den un fondo social of di infrastructura no ta soluciona e retonan social ni tampoco drecha careteranan si no tin un plan integral di maneho.”

E Parlamentario a para keto un rato riba e hecho aki, ya cu esaki ta confirma e posicion di fraccion di AVP den Parlamento na momento di trata presupuesto supletorio 2020. Fraccion di AVP a wordo tilda di a vota contra di loonsubsidie, sosten financiero y asistencia di emergencia. “Motibo pakico fraccion di AVP a vota contra ta pasobra mientras cu solidaridad di e empleado publico a conduci na un reduccion di gastonan di personal cu 35 miyon, mientras cu gastonan di oficina, di huur y di abogado a baha cu 9 miyon so. Loonsubsidie, sosten financiero y asistencia di emergencia ta wordo financia door di Hulanda.”

Segun Parlamentario Arends, gastonan di bufetenan di abogado cu ta factura lo no conoce un reduccion di gasto mescos cu empleadonan publico ta conoce. Nombracionnan politicio ta keda na ordo di dia y Parlamentario Richard Arends a mustra cu lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek, a entrega un carta na Gobernador di Aruba como tambe na Representacion di Hulanda, caminda fraccion di AVP ta informa instancianan di nos preocupacion y na mes momenteo denuncia cu ‘afscheidbeleid’ di e gabinete actual, a cuminsa 30 di november di aña 2020 cual ta fecha caminda a anuncia inicio di campaña electoral.

“Fraccion di AVP kier enfatisa cu e ‘afscheidsbeleid’ di e gabinete actual – si su termino dura te mañan of gobierno wanta te september – a cuminsa 30 di november aña 2020. E siguiente gobernacion lo mester percura pa tur nombracion, como tambe tur compromiso cu no a conta cu aprobacion di Parlamento, cu ta extende nan mes despues di e termino di e gabinete actual, lo wordo atendi cu nan debidamente, mescos cu corte ta atende cu nan.”

