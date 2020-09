Parlamentario Richard Arends (AVP) Aruba no por cede su podernan consitucional

“Falta dies dia pa Conseho di Minister di Reino reuni atrobe riba e condicionnan cu a wordo poni pa otorga e sosten financiero. Pa loke ta trata Aruba ainda nos ta den un incertidumbre – tambe sector priva – riba e posicion cu Gobierno lo tuma pa loke e pakete cu a wordo poni na juli ultimo riba mesa,” asina miembro di Parlamento, mr. drs. Richard Arends, a bisa. “Fraccion di AVP tabata hopi cla cu e base legal di e rijkswet pa crea e entidad di reforma no ta esun constitucionalmente correcto.” Arends ta spera cu Gobierno bin back Parlamento prome cu e fecha aki y no dos dia prome cu reunion di Conseho di Minister di Reino ora cu Parlamento ya no por haci nada mas. Prome Minister a bandona sala durante e ultimo reunion y Parlamento no por a hiba un discusion profundo y al caso riba e tema aki.

Parlamentario Arends ta referi enfaticamente na e base legal di e rijkswet. “Mi no kier ni habri e discusion riba e falta di conseho, tampoco proporcionalidad ya cu Hulanda tabata usa esaki como un condicion sine qua non pa otorga sosten di likides. Tampoco mi kier referi riba henter e discusion di autonomia.” Segun fraccion di AVP articulo 38, inciso 2, no ta esun corecto pa por canalisa esaki. Durante reunion den Parlamento, fraccion di AVP a bin cu sugerencianan pa en todo caso pone Raad van State na altura di e preocupacionnan cu ta biba aki na Aruba y na momento cu yega na un decision pa pidi un conseho formal na Raad van State den liña di e Rijkswet Koninkrijksgeschillen.

“E articulonan di cooperacion den Statuut no a wordo traha pa por forsa cooperacion, ni tampoco eleva asuntonan di Pais na asuntonan di Reino, sino pa areanan unda cu bo tin mester di uniformidad huridico y necesidad muto,” Arends a splika. “E rijkswet cu e tin riba mesa pa creacion di e entidad di reforma, ta haci partinan di e Constitucion Hulandes aplicabel pa Aruba: algo cu constitucionalmente no ta posible. Staatsregeling di Aruba, Corsou y Sint Maarten tin articulonan identico pa crea entidadnan publico, manera un organo administrativo suficientemente leu di Gobierno y Parlamento (zbo). Nos Staatsregeling y articulo 38, inciso 1, di Statuut ta brinda e base legal correcto cu suficiente garantia pa Hulanda.”

Segun Arends, cu e rijkswet cu tin riba mesa, no solamente parti di constitucion hulandes ta bira aplicable pa Aruba, pero tambe leynan hulandes y maneho di mandatarionan hulandes. “Organonan di Pais Aruba – Parlamento y Gobierno – no por cede nan podernan constitucional sin mas: Parlamento no por cede su poder legislativo, ni Gobierno por cede su poder ehecutivo na un un organo di un otro pais.” Aki Parlamentario Arends a hasi distinccion den poder constitucional y poder politico cu ta wordo usa tin biaha como sinonimo den e discusion publico riba e acuerdo cu Hualnda.

E entidad di reforma lo mester ehecuta loke ta acorda den e paketenan di reforma, pero tambe cualkier reforma cu e entidad aki ta haña necesario. Maneho di Gobierno por wordo overrulled y Parlamento mester percura pa aproba e leynan necesario. Arends ta sigui splica cu esaki no ta constitucionalmente posible. “Ni cu Aruba dicidi esaki unilateralmente y cu mayoria absoluto den Parlamento. Pa duna e entidad e competencianan aki y limita efecto di e poder legisativo y ehecutivo ta posible solamente cambiando Statuut. Mescos ta conta pa eleva asuntonan di Pais pa bira asuntonan di Reino. Pa cambio di Statuut tin un caminda prescribi pa por haci esaki posibel. No por haci esaki di carambola via un rijkswet”.

