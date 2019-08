Parlamentario Richard Arends a manda carta di retiro na RDA

Despues cu documentonan a sali den siman unda Parlamentario Richard Arends di AVP tin un contracto di mas cu 20 mil florin na salario y yen di benificio for di RDA. Parlamentario Vrolijk a pone presion na Sr Arends pa bin dilanti cu prueba di e contracto y si di berdad esaki ta uno vigente pasobra den e contracto di casi 5 aña ta informando tur cos y te hasta cu Sr Arends ta cu VERLOF y dia e no tin trabou mas den Parlamento su trabou ta cuminsa na RDA cu un suma austronomico, net e partido AVP cu ta bin papia di gasto pero nan mes a fiesta cu contractonan miyonario enrikese friends and family y haci cu awe Aruba su situacion economico den un debe grandi. Diahuebs anochi Parlamentario Arends lo a sinti e cayente unda Gobierno di Aruba a manda pidie pa demostra e carta di retiro y Parlamento di Aruba a pidi su retiro y el a core traha un carta mandando pa director di RDA cu e ta retira for di su posicion.

