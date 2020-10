Parlamentario Ricardo Croes si su amienda di drug test canabis no haya sosten, e no ta sostene nada otro

Parlamentario di partido RED den parlamento sr Ricardo Croes prome cu el a termina cu su minuut di disertisacion el a toca e tema di articulo 7 y 8 cu ta trata e investigacion medico durante screening di un minister. Pa Parlamentario Croes ta contra den e forma cu e ta, tambe Croes a menciona cu su coleganan den parlamento a mencione un biaha cu a tene cuenta cu e parti di canabis durante screening y cu drug test no ta aden.

Croes a sigui bisa ora el a bay lesa e memorie van toelichting den articulo 7 y Croes a presenta esaki via su facebook live e momento ey pa e siguidonan mira. Croes a menciona cu e ta propone den e ley di amienda pa haci un cambio. Den artiulo 8 Croes a menciona cu el a trece un cambio na dje cu ta trata e asunto di canabis durante un drug test den e screening y na final a menciona cu e ta premira cu su amienda no lo haya sosten y mirando cu si su amienda no haya sosten laga partido red hacie democratico y no tin sosten pa nada otro.

