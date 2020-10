Parlamentario Ricardo Croes a entrega keho riba menasa di morto contra su persona y famia

Partido RED ta expresa cu door cu nan ta un partido consistente, serio y responsabel unda cu mas y mas votador ta mirando den nan direccion, ta haci cu e partido ta birando un menasa pa cierto interesnan estableci. Haciendo cu awor e lider parlamentario Ricardo Croes a cuminsa ricibi menasa di morto p’e y su famia.

Ta asina cu durante fin di siman ultimo, sr. Croes a haya menasa di morto, pa su persona y henter su famia. “Masha desagradabel locual mi mester a sinta scucha kico tur tin pensa di haci cu mi mama, cu mi yiunan, cu nan sa unda mi yiunan y ami ta biba, cu fecha nomber y nada di sconde ta ken,” sr. Croes ta splica. E parlamentario a haci denuncia na recherche manera tin cu haci, pero esaki e ta considera algo hopi baho. E persona ta presenta su mes como ruman homber grandi di un mucha homber cu a buta algo riba Facebook tocante sr. Croes. “Esaki ta politica na Aruba unda ta purba atacha nomber di sr. Croes y menasa cu morto tambe, y no ta e prome menasa. Durante mi periodo na parlamento nan a kita tur e knot di auto na cas, danki dios a resta uno cu ora mi yiu homber a subi auto y hiba mi yiunan scol e rimnan no a kita.” E parlamentario ta splica cu hende ta grita pa e no cana su so pasobra ‘su dia ta bay yega.’ “Ricardo Croes ta conoci cu el a bay campaña sin tuma placa di ningun hende, sin bishita cas y haci ningun promesa. Cu dolor un periodista a busca un video caminda mi ta pidi pa habri caya bek pa mustra cu Ricardo a haci un promesa, bo no tin berguensa”, e parlamentario ta expresa.

‘Invita pa reunion pa benta gobierno abao’

“Mi ta tristo”, sr. Croes ta sigui bisa: “ora cu mi realisa cu politica tradicional ta keda existi, mal informa y manipula, gaña, traha storia falso riba politiconan, riba gobernantenan, pa sirbi un proposito cu no ta berdad.” Ta importante por ehempel pa pone atencion riba desaroyonan na nivel internacional mirando cu esakinan ta afecta nos tambe segun e parlamentario ta enfatisa. Tin problemanan grandi rond mundo, Merca cu China por ehempel ta bezig cu problemanan grandi cual ta desaroyo cu ta afecta nos. Y awor, na Aruba, tin un par di luna cu nos tabata mirando un desaroyo fastioso den coalicion den cuadro cu un minister. “Y mi persona, desde 2017 caba mi ta blanco di tur sorto di nomber, mi ta wordo gemik pa benta gobierno abao, invita pa reunionnan pa benta gobierno abao, pa sirbi interes di ken? Ami ta sirbi interes di mi pais”, e parlametario ta bisa.

Ora cu den un coalicion 10 parlamentario – pasobra sr. Croes ta bisa cu su persona no a mustra desconfiansa den ex minister Lopez- Tromp – den un democracia [unda mayoria ta manda], 6 minister di e gabinete actual cu excepcion di minister Lampe a expresa y firma e landsbesluit cu gobernador a manda pidi for di Staten. Con por ta posibel segun sr. Croes cu ora su persona corectamente a Sali for di parlamento pasobra cu e acuerdo firma pa desvia di artikel 27 hunto cu 83 di staatsregeling, tabata pa trata un reunion di spearfishing. Ora duna un autorisacion pa bay trata punto A, y uza e autorisacion aki pa trata punto B, con abo mester reacciona? “Esey ta husto, esey ta corecto? Absolutamente cu no”, sr. Croes ta expresa. Hopi hende kier crea e impresion cu pasobra partido AVP tambe a Sali pafo, cu tabata algo planea hunto segun sr. Croes, cual no ta berdad. Y tampoco ta berdad locual presidente di Parlamento a trece pa dilanti cu ta algo normal cu parlamentarionan sa Sali caba ora nan no kier vota, pero no cu ta laga Staten sin quorum segun sr. Croes.

Pa aclaria tur e desaroyonan ey, sr. Croes no tin niun situacion cu sra. Marisol Lopez Tromp ni como persona ni den profesion, pero Democracia ta reina: 6 minister no por traha cu e minister aki, cualkier sea nan motibo esaki mester wordo respeta, y 10 parlamentario a expresa di no tin confiansa den e minister y sr. Croes ta 1 den 11, y MEP tin 1 minister den tur e total, Democracia a pone cu como mandatario di e pais aki, dus mester respeta esaki segun sr. Croes.

E parlamentario a splica cu na 2017 pueblo a vota y nos a haya un gobierno di coalicion, cual e pais aki pa hopi aña no a conoce. Pa hopi tempo, ta gobierno absoluto ta dicidi y esey ta mas facil, ora cu bo so ta manda, e ta casi un dictadura, segun sr. Croes. Pero ora bo ta traha den un team caminda tur tres ta diverso, cu otro visionnan, bo ta sera compromisonan. Igual cu cualkier compromiso, no ta semper locual bo acorda – ni den bo matrimonio mes – ta cana manera cu bo ta planifica esaki segun e parlamentario. “Tin ora e cos ta pasa pa malo, tin ora pa accident. Pero cu nan ta pasa, nan ta pasa. Anto ora cu nan pasa, e responsabilidad cu bo tin ta pa no core bisa cu mi ta divorcia of kita trahado di trabao, core cu partner di negoshi, si no bo ta sirbi e interes general, cual ora ta trata di un gobierno, esaki ta trata interes general di pais Aruba”, sr. Croes ta expresa.

Comments

comments