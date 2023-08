WILLEMSTAD,- Spesialistanan den un karta dirigí na Promé Minister sr. Gilmar Pisas ta urgi Promé Minister pa eksihí Minister Silvania pa pidi nan diskulpa, ya ku nan ta konsiderá ku Minister Silvania a ofendé nan ku publikashonnan riba Facebook i di ta saka informashon privá den publisidat i tambe di ta instigá pueblo kontra nan. Parlamentario pa frakshon di MFK, Ramón Yung sinembargo kier sa ki dia spesialistanan ta bin pidi despensa na pueblo di Kòrsou.

Manera ta konosí, CMC huntu ku spesialistanan den servisio resientemente a entamá un kaso den korte, kaminda nan tabata demandá gobièrnu pa baha nan for di riba e lista riba kual e lei di “normering top inkomens” ta aplikabel, komokiera ku ni na Aruba, Sint Maarten i Ulanda, spesialistanan médiko no ta kai bou di e LNT.

Ta mas ku konosí ku korte den su veredikto a bari tur e puntonan di CMC i e spesialistanan for di riba mesa, indikando ku spesialistanan médiko ta kai bou di e LNT. Durante tratamentu dje kaso, tabata CMC mes ku a indiká ku e spesialistanan den servisio tin un entrada anual ku ta varia entre 300 mil pa 660 mil florin pa aña. Pues ya no ta un sekreto públiko ku e entrada mensual di un spesialista ta varia entre 25 mil florin i 55 mil florin pa luna.

E echo ku Minister Silvania a indiká riba Facebook ku e entrada di spesialista ta 54 mil florin pa luna, e spesialistanan ta di opinion ku a saka informashon personal di nan den publisidat. Tambe nan ta haña ku publikando esaki riba Facebook, e minister ta instigá komunidat kontra nan i p’esei nan ke pa e minister pidi nan diskulpa.

Resientemente inspektor di salubridat sr. Keli a pone dos “aanwijzing” riba CMC. Unu pa garantisá ku CMC ta disponé dje kantidat di spesialistanan médiko pa por garantisá e nivel i kalidat di kuido den hospital, miéntras e otro tabata pa traspaso di pashènt pa tratamentu médeiko ASA-1 i ASA-2 pa Hòspital Adsvent.

Esaki tabata nesesario, teniendo kuenta ku e listanan di espera a sigui krese apesar dje akuerdo ku minister di salubridat a firma ku gerensha di CMC den luna di mart dje aña aki, den kual minister a bai di akuerdo pa duna CMC un suma di 19 mion 623 mil florin, repartí den kuater tranche e aña aki, ku e fin pa entre otro por garantisá pago di salario na personal i kontinuá ku operashonnan elektivo. For di investigashon ku inspekshon di salubridat a realisá, a sali na kla ku e lista di espera a sigui krese.

P’e motibu aki mes, ta ku gran asombro parlamentario Ramón Yung a tuma nota kon e spesialistanan ta eksigí pa minister pidi nan diskulpa, mientras ku di nan parti nunka a ekspresá niun diskulpa na komunidat p’e echo ku e listanan di espera ta sumamente largu i fuera di normal.

Ademas, parlamentario for di algun spesialista por a kompronde ku gran mayoria di spesialista no tin niun klase di problema ku aplikashon dje LNT, pasó ta un grupito di spesialista so lo keda afektá na momento ku e LNT drenta na vigor.

Pasrlamentario pa frakshon di MFK, Ramón Yung ta lamentá ku un grupito chikí di spesialista no ta mira e nesesidat pa por garantisá kalidat i seguridat den kuido i asta ta sigui purba pa haña sosten dje totalidat.