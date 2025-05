Den un pais cu ta depende 90% di su economia riba turismo, e diversificacion real mester yega tambe na San Nicolas. Pa miembro di Parlamento, Otmar Oduber (PPA), finalmente cu Secrets hotel ta bay habri su portanan dia 5 di juni proximo, esaki no ta solamente un logro turistico, sino evidencia di un vision pa hopi aña y cu PPA a sigui defende: un Aruba mas husto, caminda tur zona tin participacion den e desaroyo economico.

Gobierno y su responsabilidad urgente cu San Nicolas

“Si mitar di bo isla no ta haya ni 1% di e 90% di turismo, algo ta robes,” Oduber a declara. “Mi a traha riba rapportnan via AIB, PWC y ATA pa convence e inversionistanan cu San Nicolas por bira un bisiña viable. Y wak nos awe: Secrets no ta cla ainda y ya tin dos proyecto mas na caminda.” Pero e lucha no ta cla. Segun Oduber, e gobierno tin un responsabilidad urgente pa stimula e infrastructura, seguridad y e oportunidadnan pa entrepreneurs Arubiano na San Nicolas y becindario. “Nos mester pone e mesun energia y determinacion, cu nos a pone antes den Palm Beach. Si tin un moratorio, gobierno mester bin cu excepcion pa desaroyo structural pa pariba. Nos hobennan merece oportunidad sostenibel.”

E politico ta manda un señal fuerte: e gobierno mester duna prioridad na e condicionnan cu por impacta nos pueblo den un manera concreto. “No ta husto pa tin un resort ta floria den un area, caminda tin falta di luz y seguridad. Esaki mester cambia awor.”

Lider presente cu vision pa sigui avansa

Oduber tambe a expresa su aprecio pa su colega di partido Eduard Pieters, como e unico otro lider presente na e town hall di San Nicolas. “Esaki ta mustra ken ta presente, ken ta inverti su energia den e pueblo di pariba.”

Pa Otmar Oduber y fraccion di PPA, por cana y contempla henter e desaroyo actual di e hotel Secrets, ta djis e cuminsamento. “Awe nos tin un oportunidad historico, pa trece crecemento y dignidad infrastructural na San Nicolas. Nos a lanta e bandera, pero gobierno actual mester sigui inverti y duna tur atencion necesario pa e efecto por yega na tur hende,” el a finalisa bisando.