Recientemente, Parlamentario di PPA Otmar Oduber a destaca un desafio urgente: escasez di trahador y un economia informal cu ta crece. Aruba tin rond 10.000 hende indocumenta, representando 50 miyon florin pa aña cu no ta drenta den caha di gobierno y e instancianan oficial. Esakinan ya ta añanan largo caba den nos comunidad, trahando sin contribui via AZV, SVB of belasting. “PPA a propone un maneho structural desde 2024, y nos ta satisfecho cu Gobierno finalmente ta sigui e caminda cu nos a indica: un maneho di pardon regeling husto cu orden, seguridad y integracion.

Nan ta aki, pero no ta contribui!

Tur e hendenan cu ta traha den p.e. pelukeria, manicurista, construccion, cuido di mucha, mantencion di cas, masashi of riba nan mes, ta parti real di Aruba. Pero door di nan status no regla, nan no ta contribui na caha di gobierno via BBO, SVB of belasting. “Legalisa nan ta nifica, cu nan mester cumpli cu e mesun obligacionnan como tur ciudadano: inscribi na Camara di Comercio, paga impuesto, y tin permiso legal pa biba y traha”, segun Otmar Oduber. Esaki lo trece balansa husto den e mercado y elimina competencia inhusto. PPA ta insisti cu un maneho di pardon regeling mester ta structural, ordena y transparente, pa legalisa e status di e hendenan, cu ya pa hopi aña ta parti di nos comunidad y por finalmente contribui legalmente financieramente.

Condicionnan cla: seguridad y integracion ta clave

Otmar a elabora: “Nos ta insisti cu e maneho aki no por ta un invitacion pa mas hende indocumenta drenta. Mester sera e frontera! P’esey e prome decision di e maneho aki mester ta: sera frontera inmediatamente y inverti 10 miyon di florin den vigilancia, drones, auto, y personal capacita y autorisa. Di dos condicion ta, pa tur cu lo haya permiso mester tin un integracion real (inburgerings traject), unda nan ta sigui curso di Papiamento y Ingles obligatorio como tambe otro aspecto di nos cultura y historia. Esaki mester bira un maneho di proceso di 3 aña. Un integracion cultural y linguistico ta esencial pa sostene y salvaguardia Aruba su identidad”.

Un maneho serio

PPA ta preocupa cu Gobierno ainda no a presenta un plan di maneho y maneho financiero cla. Ta fundamental pa gobierno crea e fondonan necesario pa cubri seguridad, trabou y integracion. Sin structura y claridad, e maneho lo perde su escencia. E amienda di PPA a indica e asignacion di fondo, pa controla e fluho y evita abuso di sistema.

Un vision cu a nace di PPA

“Esaki no ta un idea nobo. PPA ya a propone e maneho di pardon regeling caba for di 2024, mediante e plataforma PAIS, hopi prome cu eleccion. Nos a lansa e tema den Parlamento, nos a propone un amienda concreto, y nos a defende cu Aruba mester haci un paso firme pa legalisa e grupo aki. Esaki no ta djis pa husticia social, sino tambe pa stabilidad economico”, ta loke Oduber a expresa.

Un alivio real pa e famianan

Tras di e cifranan y regulacion, tin varios famia den e situacion aki: mucha cu a nace na Aruba y ta bayendo scol, cu ta biba den temor cu por deporta nan mayornan. Segun Oduber: “E maneho di pardon aki lo duna stabilidad, dignidad y un oportunidad husto pa un bida trankil. Esaki ta reforsa nos comunidad y fortifica nos futuro como pueblo”.

Finalmente Oduber ta expresa cu PPA ta kere den un Aruba husto, ordena y cu un economia fuerte. Un maneho responsabel pa legalisa e hendenan, cu ya ta traha y biba cu nos, ta un paso indispensabel. Mester stabilidad den nos forsa laboral, den nos economia, unda mester alcansa eficiencia y productividad. Pero Gobierno mester garantisa cu e maneho y regulacion ta cla, cu frontera ta sera, cu fondo ta disponibel y cu integracion ta real. “Como fraccion di PPA, nos ta sigui hiba y monitoria e desaroyo aki pa un futuro, unda tur hende cu ta biba na Aruba, ta aporta igual”, Oduber a finalisa bisando.