E bishita di delegacion di politico Hulandes na Aruba sigur tabata uno, unda cu fraccion di PPA, parlamentario Otmar Oduber, a percura pa trece dilanti e punto di salida di su partido relaciona cu e topico di Rijkswet. E topico aki ta uno central pa e fraccion, compara cu e interes di e otro fraccionnan.

Parlamentario Otmar Oduber di biaha a haci e pregunta na e lidernan di fraccion den tweede kamer, si nan ta haya corecto cu ta pone Aruba cu lomba contra muraya, pa un necesidad global, referiendo na e consecuencianan di e pandemia di COVID. Sinembargo e politiconan Hulandes no a contesta nada.

“Actualmente nos tin un coalicion di cual 1 partido ta di acuerdo cu e proposicion di Rijkswet y e otro partido, cu sa di e historia y lucha pa ta independiente, ta hay’e un accion anticonstitucional”, e parlamentario a vocifera.

Segun Parlamentario Otmar Oduber, partido FUTURO a indica hopi duidelijk cu nan ta cla pa firma. Nan posicion ta, cu nan no ta importa nos autonomia, ni tampoco nos posicion huridico dentro di Reino y ta cla pa firma cualkier areglo cu Hulanda presenta, contal nan haya e placa na un interes mas abou.

Ta preocupante cu e otro banda, esta partido AVP, cu ta esun cu a cuminsa cu e lucha pa ta ‘Baas den mes Cas’, ta vocifera algo diferente. Oduber: “Ta bon pa nos generacion nobo sa di historia, unda cu mas di 2000 persona a firma pa nos tin separacion y hasta cu Juancho Irausquin a separa for di partido AVP, na momento cu 12-8 a bin riba mesa. E posicion huridico ey cu nos tin actualmente, ta danki na e lucha di varios politico, unda hasta Betico Croes a uza e aspecto di independencia como un puente pa nos yega na nos Status Aparte na 1986. Ta parce cu e lucha for di e añan 40-50 y cu a realisa den fin di añanan 80, no tin un base di niun tipo di interes cerca esunnan cu mester tuma decision pa loke ta trata Rijkswet.”

For di un principio PPA indica cu e ta contra un Rijkswet, unda cu e normanan ta dicidi pa Parlamento na Den Haag y no na Oranjestad. “P’esey nos ta bisa, cu ta inhusto y inmoral loke Hulanda kier haci cu Aruba! Nan a uza un pandemia, cu tabata un crisis mundial y ta determina pa bay contra articulo 36 di nos Constitucion, unda ta indica cu nos ta para pa otro den momento di dificultad. Pero awe bo kier bin kita cierto autonomia di Aruba, atrabes di e mecanismo di control financiero” e parlamentario a subraya.

PPA ta e unico fraccion cu a boga p’e normanan ta hinca den nos leynan local y di e forma ey sigur ta bay di acuerdo cu Rijkswet unda nos tin e auto derterminacion. Pero no manera e ta presenta awor, unda cu Hulanda ta dicidi con y kico, esey ta inaceptabel p’e parlamentario y su partido. “Aruba ta e unico pais den Reino cu tin un surplus, ni Hulanda mes no a logra esaki. Pero nan kier haya nan poder colonial bek, haciendo uzo di slabitud moderno, di cual nos a lucha hopi aña contra. Hopi hende ta wak e discusion aki como algo insignificante, pero cualkier pais cu ta respeta su mes, ta para pa su autodeterminacion, sin importa e situacion cu e ta den dje,” e parlamentario a finalisa bisando.