Pueblo di Aruba tin cu keda cu e animo pa sigui lucha den e situacionan menos bon cu e pais ta bibando aden. Asina Parlamentario pa fraccion di AVP, Gerlien Croes a declara durante conferencia di prensa. “Nos ta scuchando den practicamente tur cas cu nos ta bishitando e mesun kehonan, cu costo di bida ta birando hopi caro, unda cu ciudadanonan di tur edad, ta haya nan mes den situacionnan ainda mas dificil di locual e tawata caba.

Carga e gastonan exorbitante di bida diario ta un peso hopi grandi pa nos comunidad. E realidad di e situacion aki ta, cu pueblo no ta sinti na e momentonan aki ningun tipo di speransa of alivio lo wordo ofreci dentro di poco of cu gobierno lo presenta posibel solucionnan. Gobiernonan di paisnan rond mundo, ta papia di yega na un forma pa alivia e cargo grandi financiero for di riba nan hendenan, considerando cu e situacion di bida a cambia despues di e pandemia. E mandatarionan di e paisnan aki ta traha duro pa haci un diferencia pa cu e presion cu nan hendenan ta sinti y biba aden, nan ta creando otro solucionnan caminda ta alivia e peso di e inflacion enorme cu nan hendenan ta wordo confronta cu’ne. Pa mitiga e pesonan aki nos por a tuma nota por ehempel con recientemente gobierno Hulandes a haci e anuncio di un pakete y plan con nan ta bay (sigi) yuda nan comunidad cu alivia e peso di costo di bida cu tambe a subi cerca nan mescos cu mayoria pais na mundo. Entre otro gobierno Hulandes a dicidi di crea un alivio pa esunnan cu tin un retraso di belasting, caminda nan por paga nan atraso den un periodo hopi mas largo.Tambe a crea fondonan di fiansa pa e mundo deportivo, cultural. Despues di pandemia a mantene y introduci mas ayudo financiero, programanan di training, dialogo, omscholing, coaching y otro preparacionan pa negociantenan di companianan chikito y mediano. Tambe a introduci un energietoeslag, buscando pa alivia e peso di aumento di energia pa gruponan mas debil den nan comunidad. Asina tin hopi mas ehempel cu por sigi menciona.

Na e momento aki Gobierno di Aruba ta solamente presenta paketenan di medida y cobranza, rancando placa for di cartera di nos hendenan sin piedad of remordimento y cualkier ciudadano cu tribi di cuestiona of lansa un critica den direccion di nan maneho, nan lo muy probablemente wordo persigui y haya algun cobransa di impuesto dentro di algun dia.

Fraccion di AVP ya casi un aña y mey pasa a papia ariba loke ta aumenta e ‘reparatietoeslag’ pa yuda e grupo debilnan aki na Aruba y tambe pa cuminsa sondea posibilidadnan ariba otro tipo di subsidionan manera zorgtoeslag y huurtoeslag. Mayoria di paisnan tin lista di plannan pa yuda nan pueblo pasa dor di tempo dificil aki, pero na Aruba gobierno simplemente ta lo contrario. No tin alivio, no tin subsidio y solamente ta pensa ariba nan propio interes. Ta purba yena wowo di pensioenadonan cu un aumento di Awg 40, mientras cu data di Departamento di Estadistica ta mustra cu tur hogar na Aruba a bai atras cu minimo entre Awg 400 pa Awg 800 florin pa luna, ” Parlamentario mr. Gerlien Croes a declara.