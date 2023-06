Pa medio di e procedura regular cu Staatsregeling y Reglamento di Ordo ta duna cada parlamentario, mr. Gerlien Croes a manda diaranson un serie di pregunta den direccion di Minister di Husticia y Asuntonan Social, Rocco Tjon pa esaki trece aclaracion riba kico exactamente Gabinete Wever-Croes II a firma den Landspakket, referente ley di proteccion di informacion personal di nos ciudadanonan cu otro isla y pais den Reino.

T’asina cu e Landspakket cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a firma dia 13 di november 2020, ta inclui, bou di punto 11.9 den e capitulo Reforsa Estado di Derecho, e introduccion di un Consensus Rijkswet. Inicialmente tabata trata solamente di informacion hudicial (si un persona tin boet of yega di cay cera, etc.). Sinembargo, tin indicacion cu durante e Justitieel Vierlanden Overleg, a bay di acuerdo pa e inclui tur otro informacion personal tambe.

Recientemente, e funcionarionan asigna pa encamina e trayecto di preparacion di dicho Rijkswet a duna presentacion na miembronan di Parlamento di Aruba, como tambe durante sesion di IPKO, algun dia atras na Hulanda. Minister di Husticia mes no tabata presente na ningun di e sesionnan informativo, motibo pa cual e parlamentario independiente a dicidi di manda un serie di pregunta hunto cu e solicitud pa Minister Tjon contesta esaki na e brevedad posibel y por escrito.

Mr. Gerlien Croes ta pidi mas clarificacion y kier sa kico lo considera como informacion personal pa comparti cu otro entidadnan di Reino y cu lo wordo protehi segun e ley aki. Fuera di informacion hudicial, un hende tin informacion personal cu ta relata na su asuntonan medico, financiero (banco), mescos cu afiliacion na organisacionnan social y politico, etc. E informacion aki, den e mannan robes of den sistema modernisa di analisis di data, por hiba na un abuso cu fin discriminatorio, por ehempel.

Adicionalmente, ta puntra Minister Tjon pa comparti cu parlamento tur e palabracionan haci durante e Justitieel Vierlanden Overleg relacion cu e recogemento, digitalisacion y maneho di informacion. Tambe kier sa for di e mandatario encarga cu husticia con ta bay garantisa e control y proteccion datonan personal di e ciudadanonan di Aruba.

E parlamentario lo keda masha vigilante di ricibi contesta concreto for di Minister Tjon riba e preguntanan. E aplicacion di dicho Rijkswet tin e capacidad di compromete hopi aspecto di e bida diario di nos hendenan. Hulanda mes a hay’e envolvi den scandal, manera esun di Toeslagenaffaire caminda a actua di manera selectivo pa dicidi ken ta haya beneficio y ken no. Esaki ta un situacion, di masha hopi otro, cu potencialmente por tuma luga.