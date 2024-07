Manera tabata di spera, e presupuesto supletorio presenta na Parlamento a keda aproba diahuebs pa coalicion, den su mayoria. Esey no ta kita cu parlamentario independiente mr. Gerlien Croes no por mustra bon cla cu loke e Gabinete Wever-Croes II kier bende como un gesto di solidaridad pa cu e pueblo, no ta nada mas cu pinda tira pa un grupo selecto.Leu di loke e ministernan ta pretende pa nos kere, esta cu ta aliviando e situacion economico pa tur hende riba e isla, indexering ta manera un druppel den un hemchi bashi.

Parlamentario Croes a cuminsa na mustra kico tur e gobierno actual ta hayando na entrada. Tabelnan completo cu e cifranan oficial ta publica riba su pagina di Facebook pa tur cu kier mira.

E gran recuperacion economico cu ta papia di dje, ta ilustra a traves di loke ta cobra na belasting. Tur aumento di impuesto existente, plus esunnan nobo a genera pa Pais Aruba. Pa 2022, e total ey a aumenta pa alcansa 1.367 biyon florin. Pa 2023, a bin acerca un otro 25% na impuesto recaudando 1.716 biyon florin.

Anticipando un aña di campaña y sintiendo e rosea cayente di pueblo, Gabinete Wever-Croes II a scoge pa segun nan alivia nan situacion economico. Asina finalmente a bin corda cu desde 2017, den dos gobierno, no a regla indexering y solamente a empobrece nos comunidad mas y mas. A logra convence sindicatonan pa acepta menos di loke nan a entrega durante pandemia, y riba dje, e funcionario publico lo haya esaki den dos parti, e aña aki y otro aña.

Pa loke ta trata personal semi-publico y fundacionnan subsidia door di gobierno ta pio ainda pasobra por ehempel e placa cu a gobierno a dispone pa e fundacionnan, ta un pago unico e aña aki y no tin mas. Fuera di esey, nan mester aplica p’e y cumpli cu varios rekisito.

Parlamentario Croes ta contento cu maske ta e gruponan aki lo mira algo bek den nan cartera, sinembargo, ta sali for di e punto cu ta henter nos comunidad ta pasando den duro y tur hende merece di haya un alivio pareu.

Danki na recorte den cobertura medico, aumento di tarifa di utilidad y shen di miyones mas di florin na belasting, e caha di gobierno a yena den ultimo añanan y gobernantenan por pronkia cu un recuperacion economico. “Pero si e recuperacion ey no ta tur hende por sintie, anto ta mescos cu bo no a haci nada. Tur Arubiano den otro sectoran tambe ta sigui pasa den duro pa por paga nan cas, gasolin, cuminda, scol, etc. Pueblo completo mester di compensacion pa por wanta cabes ariba awa,” asina Gerlien Croes a conclui.