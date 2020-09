Parlamentario mr. drs. Richard Arends: Falta di maneho y incertidumbre ta stroba recuperacion

“Aruba ta para dilanti di un recuperacion economico hopi mas lento cu a wordo premira,” segun declaracion di miembro di fraccion di AVP, sr Richard Arends, awemainta. “Ultimo lunanan nos a sa di hiba un oposicion responsabel, pero awor e tempo di gracia cu nos a duna gobierno pa maneho dine crisis ta cabando. Gobierno no a sa di hiba un maneho pa controla e di dos ola, no tin un plan riba termino cortico pa empresanan sobrebibi te ora nos economia recupera y no tin un plan concreto pa e aspecto laboral. E falta di decision pa loke ta trata Hulanda tambe ta contribui na e incertidumbre cu ta biba serca ciudadanonan y sector priva.”

Reanudacion di e actividadnan economico ora cu a habri nos fronteranan, tabata tin un impacto grandi riba salud di nos hendenan te cu awe Aruba ta memei di un di dos ola di contagio. Segun Arends, hopi esfuerso ta wordo hasi riba e plan di accion pa maneho economico riba termino largo, pero no tin un plan concreto con lo trata cu empresanan cu mester wanta cabes riba awa pa dos aña mas. Parlamentario Arends a sigui mustra cu un di e partinan mas importante cu Gobierno ta evitando di atende, ta e parti laboral. Parlamentario Arends a manda un serie di pregunta na minister encarga cu Labor, riba su maneho di empleo.

Na e momento aki Departamento di Labor no ta tumando ningun peticion pa permiso di retiro. Sector priva a indica cu hasta cu subsidio di salario, mester reduci e cantidad di personal cu 16 mil hende pa nan por reorganisa.“E pregunta cardinal cu ta surgi ta kico lo sosode ora cu condiciona subsidio di salario mas ainda, of ora cu esaki wordo elimina y bin cu otro formanan di ayudo financiero cu no ta directamente mara na un empleo,” Arends a splika. “Esaki ta preocupacionnan cu fraccion di AVP a bin ta trece dilanti pa varios luna caba basa riba loke nos ta scucha serca ciudadanonan y gremionan. Ta yega e momento tcu Gobierno tin cu bin dilanti y duna cara y informa pueblo kico ta su maneho pa loke ta trata e temanan aki.”

Ademas di tur esaki Arends a indica cu ainda no tin claridad kico ta e propuesta cu Gobierno di Aruba a manda pa Sali for di e impase cu Hulanda pa loke ta trata creacion di un organo di reforma via Rijkswet, incluso e paketenan di reforma. “Fraccion di AVP siguramente a presenta un alternativa pa duna Hulanda tur garantia consitucional necesario segun nos mesun leynan, mirando cu Constitucion Hulandes no por wordo aplica na Aruba sin mas.”

Gobierno di Aruba a emiti bononan publico e siman aki cu a casua basta conmocion den sector priva. “Di un banda Gobierno ta bisa cu ta un procedura normal cu a wordo hasi hopi biaha den pasado, pero di otro banda ta presente manera salbacion di nos autonomia,” Sr. Arends a remarca. “Loke cu a logra ta cu a gana algun luna di tempo cu esaki, pero a extende e periodo di incertidumbre cu ta stroba recuperacion economico.” Aunke cu Gobierno a emiti bononan na balor di 130 miyon di florin, e decreto gubernamental ta duna Gobierno espacio legal pa hasi prestamonan te cu 400 miyon. “Cada florin cu Gobierno fia pa cubri su gastonan coriente, ta un florin menos den nos mercado financiero. E ta un florin menos cu tin disponible pa inversion y consumo priva cu seguramente lo ta necesario e aña aki y otro aña cu por tin consecuencianan pa e tasa di interes den futuro,” Parlamentario Richard Arends a declara.

