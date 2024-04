Den su calidad di ex titular di energia y basa riba su experiencia profesional amplio den industria petrolero, Parlamentario Mike de Meza a cuestiona actual Minister di Energia, Glenbert Croes y e papel di ‘oil trader’ cu el a haci recientemente; un funcion pa cual e no tin e conocemento ni experiencia. Tampoco ta haya responsabel di Croes pa bin cu promesa falso di rebaho substancial den tarifa di awa y coriente basa riba un solo cargamento di petroli pisa ya cu e no ta un solucion riba termino largo.

E anuncio cu Gobierno di Aruba a cumpra un cargamento di heavy fuel oi na bon prijs, ta lanta hopi pregunta cerca de Meza; pregunta cu el a bisa di lo manda por escrito tambe pa Minister Croes bin contesta den Parlamento. Por ehempel, kico e deal ta encera? Di unda e combustibel pisa aki ta bin? Cuanto a paga p’e? y si ta cos di un biaha so of si por sigui cumpra. Mas importante pa de Meza, ta pa e minister splica cuanto e descuento tabata y con esey ta bay traduci pa e pagado di awa y coriente.

E facilidad di Croes pa papia di rebaho substancial ta e prome señal negativo pa de Meza. Den pasado caba a cuestiona supuesto deal cu Ecuador, entre otro. “Si bo conoce mercado, si bo sa kico ta e dinamica den e industria aki y si bo analisa ta cua ta e compania y paisnan cu e ta acerca, bo ta mira cu ta gewoon manera nan ta yama na Hulandes: fabeltjes,” asina de Meza a comenta riba supuesto descuento.

Despues di Ecuador, Minister Croes a bay Hulanda, a bay Spaña, a papia di Hydrogen Valley y contract di LNG cu ningun hende sa kico e ta; pero biahamento si tin constante. Pa de Meza tur esaki ta simplemente gañamento. Mescos cu e promesa poliltico cu tur hende na Aruba ta bay bira miyonario cu gas natural. Esey ta un proyecto cu AVP a traha riba dje cu tur seriedad y compania respetabel manera Repsol y Shell, pero cu a caba na nada tras entrada di Gabinete Wever-Croes. Awo cu ta den porta di campaña a corda riba dje atrobe pa purba bolbe gaña wow’i hende cu ne.

Mientrastanto, for di september 2022, a saca for di pueblo y comercio riba 200 miyon Florin. “Y ainda bo ta gaña e pueblo aki!” de Meza a sclama. Substancial ta e placa cu gobierno a haya danki na e aumento di prijs di gasolin y diesel hunto cu e tarifa di awa y coriente. “Unda tur e placa ey a bay?,” e parlamentario ta puntra.

Ta mescos cu na AZV caminda tin surplus di 50 miyon y awo kier hinc’e den spaarpot na luga di paga pa remedi di e grandinan. De Meza ta puntra fo’i ki dia AZV ta un banco y dicon ta spaar riba custia di e salud di pueblo. E surplus cu ta apareciendo na ATA, na AZV y cu sigur tin tambe na WEB ta bayendo den saco di e ministernan pa sigui biaha.