Ta sumamente tristo pa mira con pa di tantisimo ocasion, por mira con gobierno di MEP no ta interesa pa atende y cuida loke gabinete Mike Eman I a construi pa bienestar di pueblo.



Ta trata aki di Lago Heights Hill Park, cu ta un parke cu wordo construi durante gobernacion di gabinete Mike Eman cu ta un parke familiar hopi bunita cu e pensamento pa esaki ta pa uzo di famianan.

Parlamentario Mike de Meza a mustra cu ta di lamenta pa para mira con gobierno di MEP a laga e luga aki, cu awendia ta asina importante den formacion y cu ta permiti mucha- y hobennan distrai nan mes den seno di famia, ta bay perdi di e forma aki.

“Por bisa cu e cos aki ta algo tragico, ya cu un gobierno cu no tabatin vision, cu no a construi practicamente algo pa pueblo den seis aña, no tabatin e decencia di percura pa loke nan a hereda di gobierno di AVP y cu ta propiedad di pueblo, wordo manteni y cuida pa pueblo por haci uzo di esaki.



“Tur hende cu pasa aki banda por mira un luga asina bunita, cu varios aparato pa haci ehercicio y espacio pa muchanan por hunga y diberti, a wordo laga un banda caminda e ta practicamente totalmente cubri pa yerba.

E aparatonan cu tin na e sitio aki, no a wordo manteni y gobierno di MEP ta prefera di laga esakinan bay perdi y no brinda pueblo e posibilidad pa sigui haci uzo di esakinan.

Aki mi tin cu menciona cu pa algun tempo, e propio ciudadanonan rond a percura pa mantene e aparatonan aki pero dado momento e situacion a bay for di man y ta un luga cu hopi hende tabata haci uzo di dje pero awor luga ta perdi ya cu tin un gobierno cu no tin atencion pa bienestar di pueblo y tampoco tin vision pa yuda pueblo,” Mike de Meza a mustra.