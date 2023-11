E politico cu no por contene su emocion cu tur hende conoce con e ta bira esta Sr Miguel Mansur un politico arogante a yama Pastoor Jairo Maduro pa Gay. E comentario cu e Parlamentario Miguel Mansur a pone riba Facebook den un comentario di Pastoor Jairo Maduro a hala atencion di comunidad, hopi hende a haya esaki baho di e parlamentario cu no por contene su emocion y ta un berguensa pa un parlamentario.



Pastoor Jairo Maduro a bay live riba su facebook page debi cu a yama su persona y un pastoor di Curacao GAY, y e Pastoor Jairo a duna su banda di biaha. Pastoor Jairo Maduro a bisa cu hamas y nunca cu nan iglesia no lo pone un pastoor di un pareha di hende homber. Jairo Maduro a bisa e ta trata tur hende cu respet, bondad y caridad.

Bo ta un mal perdedor bo no ta mi amigo, mi no tin amistad cubo mi conoce bo famianan di antes pero cubo no, y diripiente bo ta hisa benta cu ami y mi colega pastoor di Curacao pa GAY, awe Jairo Maduro ta haya sa cu e ta gay y e ta pastoor cu mas di 20 aña y e actitud ey ta haci cu bo ta mal perdedor.

Yamami kico bo kier, gay, pedofiel, ami sa kico mi ta, y mi no sa pakico bo ta yamami gay pasobra mi no a core paranda cubo, ami ta un hende cu ta trata tur hende asta esunan cu ta gay pasobra nan ta dunami respet.

Matrimonio tin dos palabra lagami hacibo poco sabi, Pastoor Jairo a menciona cu lage splica Mansur poco maske cu el a bay Merca pero nos tur sa kico el a bay haci ey banda y Jairo Maduro no kier husge pa esei, y pa representante di pueblo bo no mester t’ey den parlamento debi bo ta arogante.