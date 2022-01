Despues di a tuma nota di un comunicado di prensa di partido MEP manda pa Parlamentario Hoek mi kier a aclarea algun punto. Mi ta cuminsa cu e insinuacion cu e pago no tabata ilegal. Aunke mi ta compronde e parlamentarionan di MEP/RAIZ ta custumbra di tuma ordo di Ministerraad, esey no ta e forma den cual nos democracia ta funciona.

Conseho di Minister NO por dicidi di cambia un ley, ta Parlamento so por haci esey y si e parlamentarionan di MEP/RAIZ tabata bal e salario cu pueblo ta paga nan, nan lo tin e conocimento ey. Mi ta surgeri pa Sr. Hoek y su partido realisa cu boso trabao ta pa lesa y analisa tur ley y husga si e ta na beneficio di pueblo (no boso partido) y sigur no vota segun ordo di Ministerraad.

E desinformacion cu ta sali di coalicion MEP/RAIZ ta di lamenta, especialmente considerando cu mayoria ta pasa atraves di medianan cu boso ta cumpra cu fondonan publico, osea placa di pueblo. Asina boso ta bezig ta censura y gaña votadonan, boso interpretacion troci di e berdad, kiko ta sirbi e interes nacional y ta digno di e salario cu pueblo ta paga boso ta tristo. No ta ningun coicidencia cu Aruba ta bibando algun di su peor momentonan bao boso gobernacion y pa colmo cu MENOS voto cu oposicion.

Den su comunicado Sr. Hoek y partido MEP kier sigui cu nan falsedadnan y ta declara cu mi ta un mal pagado. Ariba nan cuentanan falso di Facebook mi a mira invoice falso di Diario ta indica cu Accion21 debe mas cu 50,000 mil florin. Ohala Sr. Hoek y MEP lo a haci un poco research den e deal di Eagle LNG y WEB y tambe e asunto aki.

Pa aclarea pa Sr. Hoek y su partido, Accion21 a wordo asecra pa Diario pa pone advertencia y nos a cumpra un set di banners cu a cuminsa na april. Fin di luna nos a haya un cobransa fout y mi a pidi pa e wordo coregi. Fin di mei nos a haya otro cobransa fout y mi a bolbe pidi pa e invoice wordo coregi pa nos paga. Na mas cu un ocacion un di e propietarionan a priminti mi persona cu e lo percura pa nan manda e invoice corecto y a instrui pa mi no paga tanten.

Na juni despues di e di dos debate den cual mi a confronta Sra. Wever- Croes cu e no a cumpli cu NINGUN di su promesanan di campaña di 2017, Diario a publica un articulo difamatorio ariba mi persona. Mi a yama Diario y bisa nan pa saca mi cuenta pa mi paga mesora tur loke nos debe y pa cancela tur futuro aviso. Mi a ser informa cu no lo tin ningun cobransa y Diario lo kier regalami x4 full page color ads.

Luna di juni a pasa y nos no a ricibi ningun invoice. Luna di juli a pasa y nos no a ricibi ningun invoice. Mientras mi tabata cu vakantie na Spanje y despues cu un di e propietarionan di Diario, Sra. Nuhad Mansur a mira mi Facebook story (Bijlage 1), ela cuminsa yama repetidamente. E viuda di ruman di mi tata nunca a yama pidi despensa pa e articulo difamatorio cu a sali den su corant, nunca a yama pa deseami pabien cu nos partido su exito electoral. Si ela haya necesario yama despues cu ela wak cu mi ta gozando ariba beach na Ibiza pa yega na un arreglo.

Mi a splic’e di e sucedidonan describi ariba como contesta pa su whatsapp y mi a bise cu ora mi bolbe Aruba mi lo mande tur bewijs via email. Mi a manda [email protected]io.aw copia di tur email, whatsapp message etc.

Na augustus nos no a ricibi ningun invoice. Na september nos no a ricibi ningun invoice. Na oktober despues cu mi a bisa den Parlamento cu Sra. Wever-Croes tin un relacion turbulento cu honestidad, nan ta gusta bandona otro, of ta despues cu mi a post un potret di e prome pareha di mesun sexo, Diario a manda un invoice Parlamento pa 10,000 florin. Awor esnan cu conocemi sa cu e suma di 10,000 florin no ta un cantidad di placa cu ta falta mi.

Accion21 a deal cu hopi media, companianan di publicidad y otro negoshi durante campaña y TUR nos invoice nan a wordo paga. Loke nos no ta bay paga ta extorsion a base di sinverguenseria. Na juni nos a pidi pa saca cuenta y paga tur loke nos debe y e media no tabata kier pa nos haci esey. Mi ta purba tene compasion pa Sra. Nuhad Mansur, pasobra ta unicamente un persona cu odio propio y infelicidad profundo ta actua continuamente di un forma toxico.

Den e ultimo email cu mi a manda pa Diario cu tur bewijs di e sucedidonan mi a bisa bon cla cu si nan ta kere cu Accion21 debe nan algo mi ta surgeri nan busca un abogado y nos lo topa den corte. Awor ta bon cu mundo ta rondo, ironia di bida ta cu awor MEP kier sali na vanguardia di Diario. Pa decadasnan e matutino y su propietarionan a lastra boso partido te na suela, Sra. Nuhad Mansur a yega di core tras di tata di Prome Minister gritando DIABLO den Ling & Sons, pa no papia di un sin fin di editorialnan… (kisas lo mester bolbe publica algun).

Contrario na MEP cu ta depende ariba medianan di desinformacion cu nan ta tene na bida cu fondonan publico y donacionnan a cambio di fabor, Accion21 ta haci politica diferente. Nos compromiso ta cu interes nacional y e berdad y esey no lo cambia nunca ni kiko boso purba. Dus bolbiendo na bo ponencia cu mi no por cuestiona Minister di Finansas pa actua ilegalmente, si mi por y mi lo sigui paso ta pesey mi ta wordo paga.

Aruba lo beneficia si boso tambe cuminsa haci e trabao pa cual pueblo ta paga boso, no tuma ordo fe ministerraad of aproba un deal di 20 aña entre WEB y Eagle LNG sin nunca mira contract y cu ta compromete nos pais na mas cu 2 biyon florin di pago. Mi consenshi ta limpi y mi a drenta politica pa trece un cambio na e abuso di poder, corupcion y nepotismo cu a defini e ultimo 20 añanan di nos historia y cual boso ta sigui empodera hunto cu boso coleganan di RAIZ.

Pasobra realmente mi kier mira nos pais bay dilanti, hunto cu mi cuestionamento di Xiomara mi ta manda un surgerencia pa e y nos Prome Minister. Interes ta na e nivel mas abao den historia, no sinta bring Hulanda ariba duracion di protocol financiero. Usa boso cabes y firma un protocol y yega na un areglo pa refinancia HENTER nos debe di biaha. Inflacion ta na caminda y esey kier men cu interes lo subi, no tira e momento unico aki afor pa simpel postulacion sin merito.

