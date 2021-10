Diahuebs 28 di october mi tabata tin e honor di representa Aruba den un reunion virtual di Comicion di Asuntonan Economico, Debe Social y Desaroyo Regional di PARLATINO. E reunion a wordo presidi pa Senador Rodriguez Saa di Argentina y tabata tin como puntonan di agenda: Estado di Debe Externo di Latino America y Caribe y un presentacion di CEPAL (United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean) di estadisticanan actual.

Mientras e nivel di debe promedio pa PIB a yega 79,3% den e region, Aruba ta casi dobel esey. Confirmando loke nos na Aruba a experiencia caba, sector turistico tabata esun mas afecta pa e pandemia. E comicion ta preocupa cu un crisis global di debe, especialmente mirando cu Latino America y Caribe como region tin algun di e nivelnan di debe mas halto na mundo. Cambio climatico y covid-19 ta e otro dos areanan di preocupacion mas grandi respresentando e tres menasanan economico principal.

Nos ta trahando ariba un declaracion comun cu cuatro punto:

1. Nos ta compromete pa demanda comunidad internacional mihor atencion na e ciclonan di crea demasiado debe externo, den forma irresponsabel pa gobiernonan.

2. Nos ta compromete di traha hunto pa reclama e revision di e condicion, interes y terminonan di e respectivo debe externonan.

3. Nos ta compromete pa mihor cooperacion cu organisacionnan di United Nations pa defende e arkitectura financiero internacional, orienta na desaroyo cu ta incorpora accion climatico regional y global pa sostenibilidad di e debe y crea cuponan di trabao cu ta genera oportunidadnan real pa e sectornan mas perhudica.

4. Nos ta compromete na profundisa politica publico nacional y regional cu ta encera desaroyo sostenibel den cuadro di e agenda SDG 2030, dunando mas importancia na inclusion di e sectornan mas vulnerabel y agenda climatico.

Un senador di Uruguay a opone na e insinuacion di gobernacion irresponsabel den relacion cu e aumento den debe. Como tabata mi prome biaha participando mi a morde mi lenga. Un senador di Nicaragua a propone pa no solamente pidi pa revision di debe externo pero tambe alivio a base di inversion social.

Di mi parti mi a expresa mi gratitud cu e topiconan aki ta tuma prioridad paso ta netamente e retonan cu Aruba ta enfrentando. Mi a enfatisa cu ta importante pa paisnan no usa covid-19 y e crisis economico cu a resulta pa desvia di accion climatico. Mi a trece dilanti cu como un pais chikito nos tin poco efecto ariba e accionnan cu por perhudica nos pais y pesey ta importante pa nos mantene nos compromisonan climatico. Conhuntamente e miembronan di e comicion lo sigui elabora e texto pa yega na un acuerdo.

Topiconan pa e proximo reunion ta inclui:

1. Implementacion di 5G na Latino America y Caribe: desaroyo di knowledge economy y comercio digital

2. Cryptocurrencies: reto y oportunidadnan den comercio post-pandemia

3. Mehora comercio interregional.

