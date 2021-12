“Ami ta wak mi trabao akinan pa busca interes di pueblo. Y mi ta bisa atrobe, e idea pa mara pais Aruba na un contract di 20 aña riba un tecnologia y metodo di produci energia di pasado, mi no por hustifica,” sr. Miguel Mansur, Lider di fraccion Accion21 a expresa durante reunion publico na parlamento tratando punto di agenda di contract entre WEB y Eagle LNG.

E parlamentario a para duro tras di su puntonan di preocuopacion y preguntanan skerpi na gobierno, enfatisando cu realisticamente Eagle LNG no a bini pa brinda Aruba un caridad, nan ta aki pa traha ganashi. Pues den e caso aki, segun sr. Mansur, su rol como representante di pueblo ta pa ser critico y cuestiona pa wak cu e balans cu Eagle LNG ta bay gana y loke pueblo di Aruba ta bay paga ta den ordo. “Mi no ta kere cu nos na Aruba tin e capacidad pa sa mas cu Union Europeo y tur su expertonan, mi no ta kere cu nos na Aruba tin e capacidad of expertisio pa sa mas cu e gobierno Mericano riba e tematica aki. Ora tur noticia rond mundo ta bisa bo cu LNG ya no ta un “transition fuel”, nos ta bay strit aden pa 20 aña, sin claridad riba prijs of cuanto exactamente ta garantisa,” sr. Mansur a sigui expresa.

‘Atakenan no ta hustifica e contract’

Ora a yega turno na e ministernan pa defende e contract cu Eagle LNG den parlamento e siman cu a pasa, a surgi un atake forma na diferente miembronan di oposicion. “Nan a uza un calumnia di “Nazi” cu mi ta haya inapropia,” sr. Mansur ta expresa, agregando cu e ta condena e uzo di e palabra aki pasobra nunca e uzo di e horibel termino aki mester wordo uza, specialmente den parlamento, pasobra e ta subraya un teribel trauma cu hopi hende y paisnan ainda tin cu biba cu ne awendia, e no ta na su lugar. Sr. Mansur ta sigui bisa cu: ‘E proceso di destaho a bay segun reglanan di World Trade Organisacion entre Eagle LNG y RDA. E proceso aki nunca a sosode entre WEB y Eagle LNG.” Sr. Mansur ta señala cu ta mas cu bisto por ehempel con tur dos director di Eagle LNG mester a bay, e director di Utilities tambe, mester a cambia firma di abogacia, instala nan mesun hendenan, cu bufete di abogacia di e tata di prome minister cu ta conseha tur partido pa e deal aki pasa. “E calumnia di ‘Nazi’ ta completamente inapropia, tin paisnan Europeo cu algo asina lo termina den corte, y realmente, tur esey ta pa distrae di e puntonan principal di henter e asunto aki,” sr. Mansur ta splica. E reunion tabata riba e contract, y atakando hende no ta hustifica e contract. “Esey ta loke nos kier a tende den parlamento y no ta locual nos a tende.”

Prome Minister ta contradeci su mes hopi

Ora fraccionnan di MAS y Accion21 a pidi un reunion publico pa discuti e situacion di e werksters, a manda yama prome minister na parlamento pa esaki, y e reaccion di prome minister tabata cu e lo mester ofrece un curso di ley na e fraccionnan aki pasobra e no ta minister encarga cu enseñansa. “E realidad ta cu el a firma carta dunando garantia na e werksters, y ta wak con prime minister a contradeci su mes atrobe akinan mescos den e asunto di Eagle LNG, pasobra e ta minister di energia ainda, y minister Glenbert a bini defende e deal. Ta lamenta con prome minister ta keda contradeci su mes cantidad di biaha,” sr. Mansur ta splica, agregando cu ora ta na prome minister su agrado, LIM ta na vigor, y ora cu no ta na su agrado, e LIM no ta na vigor.

‘Rapport ambiental mester a bin prome cu cualkier acuerdo’

Un di e preguntanan clave cu sr. Mansur a dirigi na gobierno tabata ta si e contract a wordo investiga pa un partido independiente, y si un analisis a wordo haci pa e prijs ofreci pa e duracion di e contract, con e riesgonan aki a wordo calcula pa parlamento haya copia di e analisis independiente aki. Mirando cu RDA a yega na un acuerdo cu Eagle LNG pa uzo di parti di e tereno, mester bin un rapport riba contaminacion cu ta existi riba tereno di refineria, pa esaki tambe wordo comparti cu parlamento, y si esaki no a wordo haci ainda, e parlamentario a cuestiona si tin un plan pa esaki tuma luga, cual ta algo cu mester a sosode

prome cu cualkier acuerdo wordo cera. “Nos como parlamento, nos rol ta pa balansa e placa cu nan premira pa gana, pa esaki ta den interes of den balans cu nos interes nacional. Mester corda cu Parlamento su rol ta pa semper cuida y salbaguardia e interes y bienestar di henter pueblo di Aruba,” sr. Mansur ta expresa.

‘Hopi buya y show por nada’

E parlamentario a adresa tambe cu ora bo tin un partido, den e caso aki partido RAIZ, cu ta bay campaña pa un politica nobo, y cu “nos no ta nan”, y despues nan ta preocupa cu oposicion kier pa nan ‘sacrifica nan mes’ manera Hesus. Sr. Mansur ta un persona di inmenso fe, manera cu el a declara den parlamento, e ta enfatisa cu pa motibo di su fe inmenso y respet, e nunca lo por compara su mes na Cristo Hesus. “Ami a studia ciencia politica, y mi por garantisa sr. Kamperveen cu awe mes bo a sacrifica bo futuro politico, pasobra loke boso ta bin ta bibando ta un fraude.” Sr. Mansur ta haya cu e partido a haci tanto buya y show pero na final di dia no a sostene esaki, cual ta hopi lamentabel pa mira.

‘Gobierno ta oprimi derecho civil’

Manera conoci, un otro punto preocupante cu a sosode e ultimo dianan aki tabata un carta cu a wordo manda pa tur directornan di trabao pa kita di esnan cu a bay manifesta e oranan ey di trabao cu nan a bay demostra nan mal contento, “realmente ta un lastima y berguensa con gobierno ta purba oprimi e

derecho civil di un persona pa manifesta,” sr. Mansur ta expresa. E recorte salarial cu e trahadonan aki ta luchando p’e no tin ningun base legal, y realmente ta hopi jammer cu gobierno ta tuma e punto di bista di bay persigui y purba descurasha hendenan di busca nan derecho, “y tambe intimida nan den cierto forma. Tur e cosnan aki no ta un bon indicacion di un sociedad democratico funcionando bon,” segun sr. Mansur.

