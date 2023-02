Recientemente Parlamentario Miguel Mansur di fraccion Accion21 a dirigi algun preguntanan por escrito na Minister di Salud Publico y Turismo, sr. Danguillaume Oduber, relaciona cu informacion ricibi den cuadro cu contractnan laboral na DVG. Tin informacion cu ta indica cu e cantidad di contractnan laboral na DVG ta subiendo y cu e mandatario lo ta poniendo ‘su hendenan’ eynan.



Aki pues ta referi na e minister su campañadornan ora di referi na ‘su hendenan’ y tambe hendenan kisas cu ta liga na dje den un of otro forma. “Por ehempel ora cu Xiomara a duna contract laboral na DIMP, tabata yiu di su secretaria, dos pegado di bandera,” sr. Mansur ta splica. Esaki ta cosnan cu ta bay totalmente en contra di un gobierno cu ta bisa di ta practica integridad, transparencia y promove bon gobernacion.

Parlamentario Mansur recientemente ta hala orea di Gobierno un bes mas y ta haci un peticion na minister di Salud pa comparti cu parlamento cuanto contract laboral tin na DVG actualmente. E parlamentario ta cuestiona tambe con esey ta compara cu añanan anterior, cuminsando for di 2017.

Si por corda bon, durante fin di aña 2022, fraccion di Accion21 a haya algun documento anto a publica gastonan exorbitante di e fiesta di fin di aña di AZV. Esaki a haya hopi reaccion den comunidad.

Accion21 ta haci un peticion na minister Oduber pa comparti cu parlamento si e ta haya cu un fiesta asina – na Renaissance Island cu un costo di mas o menos AWG. 50.000 – ta apropia pa un instancia manera AZV mientras ta implementando recorte? A bin compronde tambe cu excesonan na AZV no ta limita na fiesta di fin di aña. Aparentemente AZV tabata tin un mesa VIP na fiesta di Kiwanis tambe. AZV a pidi pa e mesa ta anonimo, dus contrario na otro negoshinan cu a cumpra un mesa VIP, AZV a stipula pa nan nomber no wordo desplega riba e mesa. Parlamentario Mansur a cuestiona esaki fuertemente tambe, y si a of lo ser tuma pasonan pa coregi e abusonan cometi. Den diferente reunion cu varios stakeholder cu tin encuentronan periodico cu AZV, tur e stakeholders a indica cu Director Interino Jacobs casi no ta atende e reunionnan aki. Algun a duna ehempel cu di 24 reunion, el a atende unicamente 2.

Accion21 tambe a ricibi rapport cu Director Interino di AZV ta biaha cu hoi frecuecia pa Colombia. Mirando e poco interes cu e tin den reuni cu stakeholders local, Accion21 ta interesa den sa pa kico tin un interes asina grandi den bishita Colombia frecuentemente? Mirando cu fiestanan di fin di aña di sector publico y semi publico ta un tare cu te ainda no ta regula, e posibilidad pa abuso cu fondonan publico ta existi manera a ser demostra na AZV. Finalmente ta puntra e minister si lo duna su apoyo na un iniciativa pa limita exceso y/of abuso den organisacion di fiestanan di fin di aña den sector publico y semi publico.