Parlamentario Mervin Wyatt Ras: Hospital y trahadonan den cuido bao presion

Diahuebs mainta parlamentario Mervin Wyatt-Ras hunto cu lider di Partido AVP, Mike Eman, a haci un bishita na dr Horacio Oduber Hospital, pa pone nan mes na altura di e desaroyonan cu tin, relaciona cu e lucha cu ta ser hiba contra di COVID-19.

Parlamentario Mervin Wyatt Ras a mustra cu durante di e recorido den diferente sala y tambe ICU, ambos a keda sumamente impresiona cu loke nan a mira y a mandapalabra di aprecio y respet grandi pa tur esunnan cu ta traha den e setting aki.

Sra. Wyatt-Ras a comenta cu mas impresionante ta ora ambos a wordo informa cu varios di e trahadornan a bira malo y cu e stress ta hopi grandi riba e personal pa atende cu e pashentnan. Wyatt-Ras a manda palabra di sosten pa nan tur. Segun Wyatt-Ras, Parlamento a ricibi un carta di esunnan den cuido, cual contenido di e carta a wordo trata den Parlamento den un reunion cu presenciadi tur ‘stake holders’ y tin cu bisa cu e “stake holders” no ta contento cu e forma con gobierno a bin ta tratando nan. Gobierno kier duna e impresion na henter comunidad cu ta AZV ta esun cu ta tumando e decisionnan pa loke ta reduccion di gasto den AZV cu 5 miyon pa luna pero ta gobierno pa medio di Prome Minister Evelyn Wever Croes, a bay di acuerdo cu esaki, hunto cu Minister di Salubridad, Dangui Oduber.

Ta un punto cu ta bon pa tur hende sa ta kende ta esunnan cu ta responsabel pa e situacion crea aki pero ta sumamenteimportante na e momentonan aki, pa e “stake holders” haya un contesta for di gobierno ya cu ainda gobierno no a reacciona y tampoco a duna contesta na esunnan concerni, riba e carta cu a wordo manda. Parlamento a atende e carta aki den un reunion di comicion siman pasa caminda e fraccionnan cu ta sostene gobierno solamente a sintascucha tur loke a wordo treci dilanti pero no a haci nada te cu awor. Tampoco gobierno a contesta e carta di “stakeholders”. Segun Wyatt-Ras tabata bon pa mira cu e diferente dunadornan di cuido ta hunto y solidario cu otro, mustrando tur hunto cu nan no por mas.

Nan a mustra cu no por sigui duna un cuido optimal y di calidadna pueblo si sigui corta den nan gastonan y na mes momento a presenta diferente sugerencia con por haci e cortamento di gastoaki den un forma diferente.

Fraccion di AVP a mustra e stake holders cu e sugerencianan aki tin cu presenta nan tambe na e instancianan concerni. No ta husto cu dado momento ta bay dicidi cu cuido ta bay wordo centralisa y cu por ehempel ta bezuinig aki na Aruba y cu lo mester manda pashent pa cierto tratamento na por ehempelCorsou. Aki no por papia di bezuiniging.

Pa e motibo aki ta bon pa scucha e diferente “stake holder”. Gobierno mester ta mas transparente cu no solamente nos di Parlamento pero sinta na mesay duna cara na e “stake holders” den cuidomedico pa asina yega na un cambio den esaki. Di parti partido AVP y fraccion di AVP nos ta para hunto cu e “stake holders”, sintando na mesa cu nan, dunando nan cara pa asina yega na un cambio adecuado den e proceso aki.

Nos di AVP ta para banda di esunnan den cuido, banda di pashentnan ya cu nos tey pa e pashentnan y esunnan den cuidomester tin tur material posibel pa yuda tur hende y nos ta brindanan tur nos sosten, sperando cu gobierno duna tambe oidona e “stake holders”. Si esaki no sosode, lo mester pone gobierno asumi su responsabilidad pa duna sector di cuido su atencion mereci, esaki segun declaracion di Parlamentario Mervin Wyatt Ras a declara.

