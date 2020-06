Parlamentario Marlon Sneek: Minister ainda no ta sigur cu tin placa pa studiantenan bay studia afo

Diamars mainta durante conferencia di prensa di fraccion di AVP, lider di fraccion sr Marlon Sneek a toca un tema super delicado, caminda ainda no gobierno no por duna siguransa na studiantenan cu a gradua y caba nan estudio, cu lo tin placa pa manda nan bay studia entre otro na Hulanda.

“Sin duda ta un informacion sumamente preocupante cu tambe a yega cerca nos fraccion, ta un punto cu nos a haci pregunta na Minister di Enseñansa durante di e reunion publico siman pasa, esta e punto di muchanan cu ta studiando of ta bay studia pafo di Aruba.

Nos preocupacion tabata no solamente pa e grupo di studiantenan cu mester bay e aña aki pa sigui cu nan estudio pero tambe pa e grupo cu ta studiando den exterior caba y kendenan tin cu haya nan studielening.

Riba e pregunta aki cu nos a haci na Minister Lampe, el a contesta bon cla cu no tin ningun garantia y cu no tin placa.

Pues aki tin mayornan cu a haci gasto caba, entre otro haci reservacionnan, mester a firma contractnan pa nan yiunan tin un camber sigura pa sigui nan estudio y awor ta resulta cu no tin garantia mes cu nan yiunan lo bay haya financiamente pa cubr gasto nan na luga di keda y pa nan estudio na Merca of Hulanda.

Pues a pone un gasto extra riba lomba di mayornan ya cu nan a firma un contract caba y si mayan nan no por cumpli cu e contract aki, nan lo mester responsabilisa nan mes pa e contenido y te dia di awe nan no por haya for di e Minister cu siguransa kico gta locual cu ta bay pasa.

Si nan yiunan en realidad lo bay tin oportunidad di bay sigui studia na Hulanda of e aña aki lo no bay manda esunnan cu mester bay studia den exterior, pero te dia di awe caminda tur mucha cu mester a slaag a slaag, esunnan cu mester a traha her-examen a haci esaki y a haya nan resultado pero nan futuro ta incerto.

Tur esaki pa motibo cu nan tin un Minister cu no por sali y bisa kico ta bay pasa cu e futuro aki mescos cu e no por bisa kic gta bay pasa cu e futuro di e diferente decisionnan cu el a tuma.

Nos por a mira cu e Minister ta riba su cabay y tur hende sa cu e gobierno aki ta colgando na un hilo loke ta nifica cu na momento cu Prome Minister bay hinca man den cartera di enseñansa un biaha mas, RED lo buta lomba di gobierno plat na tera.,” lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a declara.

