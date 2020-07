Parlamentario Marlon Sneek: Gobierno bisa pueblo cua compania a haya seguro obligatorio pa turistanan

Den tempo di panzdemia, den tempo di crisis serio di covid-19, den tempo di crisis economico y financiero, tin cosnan ta tumando luga caminda Aruba tin un gobierno cu no ta honesto cu pueblo y ta haciendo cosnan cu no ta sirbi e interes general di nos hendenan.

Lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek a mustra diamars mainta cu fuera di publicacion riba e asunto di mashin di test turistanan ora cu nan yega na aeropuerto internacionl Reina Beatrix, awor tampoco gobierno ta duna claridad riba e seguro obligatorio cu turista tin cu paga ora cu nan yega Aruba.

“Den e caso di seguro aki, ta lanta e pregunta ta kende a haya e seguro? Ken ta esun cu ta bay para responsabel pa e 15 dollar aki, ora cu e cifra total di un miyon turista wordo logra?

Aki tambe tin cu bisa cu esun cu a haya e parti aki ta bay gana 15 miyon florin sinta y drumi na cas, ora cu e situacion normalisa den lunanan nos dilanti.

Ken ta e compania di seguro aki? Ya cu nos informacionan ta mustra cu no ta companianan di seguro grandi cu nos conoce, no ta esunnan cu a haya e deal aki.

Cual ta e seguro cu a haya e seguro aki? Pa tal motibo tambe fraccion di AVP lo dirigi un serie di pregunta na Minister Dangui Oduber riba e asuntonan aki y nos ta spera cu e lo contesta e preguntanan aki tambe, pa asina pueblo haya claridad den e asunto aki.

Ya cu ta inaceptabel cu den e situacion cu nos ta awe, manera cu nos por a lesa esaki den medio di comunicacion, cu Minister ta busca manera pa fix su cosnan.

Si tin comerciente cu a purba di cumpra cualkier Minister, mester entrega keho ya cu no ta aceptabel cu supuestamente tin comerciantenan cu kier a cumpra Minister, anto nos ta haya cu e Minister ta keda ‘doodstil,’ bisa cu no ta berdad y cu ta fakenews.

Sali e Minister tin cu Sali bay entrega un keho ya cu e cos aki no ta aceptabel.

Pueblo kier sa, y ta bon pa gobierno sa cu postbusnan ta yena tur dia cu hopi informacion y nos sa cu tin un hende cu ta cerca di gobierno, cu ta esun cu ta atende cu e crisis actual, kende a acerca comerciantenan, pa sponsor e mashin pa test turistanan.

Ora cu a pidi e hendenan aki constancia cu gobierno ta para tras di e proyecto y cu e ta un proyecto di gobierno, stemnan a cuminsa tembla.

Ban papia cla ya cu den nos box tin hopi informacion ta drentando tur dia Minister Dangui Oduber, pues no haci bo mes culpabel na actonan castigabel Minister.

Bay entrega keho, si e cosnan aki a tuma luga y no djis Sali bisa cu no ta HOH ta bay haci e testnan aki ya cu e idea inicial no tabata pa HOH haci esaki, ya cu e idea inicial tabata pa un laboratorio di amigo, di conocir, bay strica e placa aki.

Un biaha mas esaki no ta aceptabel y pesey nos ta avisa Minister pa cuminsa cana e pasonan cu tin cu cana, sino fraccion di AVP lo bay haci esaki pa bo persona y den e proceso ey, eventualmente nomber di bo persona como Minister, tambe lo wordo menciona den e denuncia aki.

Pueblo di Aruba no por ta pasando den mal tempo, den un situacion dificil anto abo como Minister ta permiti pa hendenan bay fix cosnan caminda nan por cobra hopi placa drumi na cas, mientras cu tin otronan ta muriendo di hamber. Aki nos tin cu bisa cu ta gobierno mes ta creando e cosnan aki.

Mesun cos nos ta haya cu e asunto di seguro, caminda nos tin informacionnan cu companianan di seguro na Aruba no ta esunnan cu a wordo yama y pidi pa haci e trabou aki pero e ora nos ta puntra: “Ta ken anto!”

Ta kena haya e deal aki? Ta ken ta bay strika e miyonnan aki drumi na nan cas?

E cosnan aki no ta aceptabel y ta pesey gobierno di Hulanda no ta confia gobierno actual y ta pesey gobierno di Hulanda a bisa cu nan ta bay yuda pueblo pero rond di gobierno y no via di e gobierno ya cu nan no tin confiansa den gabinete Wever Croes,” lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a declara.

