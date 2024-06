Lider di fraccion di MAS Parlamentario Marisol Tromp ta preocupa cu e resultadonan di e investigacion di Algemene Rekenkamenr Aruba (ARA). E rapport di ARA ta trece dilanti cu ta pa diferente motibo companianan estatal manera e.o. Post Aruba, Serlimar, RDA, Lotto Aruba y Arubus no a logra nan meta. A pone nan na distancia pa nan por traha mas independientemente y por haci un trabou sin metemento politico y profesionalmente, pero loke nos ta wak awor aki ta cu ARA ta asta puntra nan mes si esakinan a funciona y si gobierno tin pensa di bin cu instancianan nobo manera por ehempel ta e caso cu minister Dangui Oduber kende ta den rij para pa bin cu un otro instancia nobo atrobe pa bay controla y supervisa e parti hotelero, horeca, vacation rentals, etc.

Segun parlamentario Marisol Tromp, e no a mira nada di esakinan yega parlamento ainda. Pero e pregunta ta si tur esaki ta funciona cu loke nan ta premira di berdad. E documento di ARA ta mustra cu te cu awor aki e cosnan no a bay manera a premira pa e instancianan cu nan a investiga. Es mas, e documento di ARA ta pone preto riba blanco cu ‘interferencia politico’, esta metemento politico y mantenimento di construccionnan vago ta visibel den henter e liña. Kiermeen cu ARA ta wak esaki den tur e instancianan aki. ARA ta menciona tambe cu e situacion cu e instancianan aki ta den tin deficiencianan grave pa nan por funciona y ta pone cu e finansa publico no ta manehabel. Tambe ARA ta menciona cu e fondonan publico ta wordo gasta na un manera ineficiente, ineficaz y ilegitimo. Pues, no ta pornada tin onderzoek! No ta pornada bo ta haya cu tin investigacionnan ta wordo haci y cu hendenan tin cu duna cuenta!

Si wak por ehempel RDA, e pregunta ta pakico RDA t’ey?! Supuestamente pa un reapertura cu un dia lo bin di un refineria cual ya a pasa añanan y te cu awe nada. Parlamentario Marisol Tromp ta recorda cu e tabata e unico parlamentario cu a vota contra reapertura di un refineria paso e no ta kere cu den practica e reapertura lo a sirbi nos pais den e temponan moderno aki pa sigui cu e tipo di refineria cu tabatin e tempo ey y cu tabatin hopi hende tabata kier pa e continua. Pero no esaki so, awendia bo mester pensa riba e efectonan riba un pais manera Aruba y e efectonan pa nos medio ambiente, e aire limpi cu nos mester tin y tur e exigencianan pa mantene nos pais manera cu mester ta: limpi pa nos turismo y tambe nos mesun hendenan. Ken no ta corda con antes ora e biento bira hendenan tabata casi intoxica cu e huma di e refineria e temponan ey. E refineria tabatin su tempo y su periodo pero awor aki nos no ta kere cu esaki ta e rumbo pa bay un reapertura y te awe no tabatin un reapertura.

Parlamentario Marisol Tromp ta menciona cu bayendo bek riba e topico di RDA, loke si nos ta wak ta cu minister Glenbert Croes ta biaha tur luna pa algun siman practicamente y ta bay afo cu RDA y ta bisa den e caso aki cu nan ta bay bin cu decisionnan importante pa Aruba. Y cada bes ta pata pata di potret pero NADA ta pasa. Cada bes Aruba ta haya oro, Aruba ta haya gas y tur sorto di cos aña tras di aña, pero nada ta pasa. Ta menciona esakinan paso RDA tambe ta un punto di preocupacion den e rapport di ARA: con su situacion financiero ta? Nan mester existi ainda si of no?

Tur ta punto hopi importante y ARA ta menciona preto riba blanco den su rapport cu e practicanan actual cu tin pa loke ta e parti financiero den diferente di e instancianan aki no por continua mas y ta asta bisa cu mester reenforza e supervision. Cu otro palabra: loke tin awor aki no ta funciona! Sino ARA no ta pone asina aki. ARA ta pone tambe consehonan pa supervision y loke gobierno mester haci pa asumi su responsabilidad y tuma accion.