Mester bisa cu banda di e bulament’i pipa pa duna contesta durante e reunion publico, tanto minister di finansa Maduro como minister president Wever-Croes tabata riba un racha di groseria y falta di respet. Prome minister henter ora ta papia di ta para na banda di hende muher, pero e tabata e prome pa insinua cos y ofende e muhernan den parlamento. Prome Minister Wever-Croes a bay asina leu di insinua sin ningun base concreto cu parlamentario Mervin Wyatt Ras lo ta bou influencia di ‘un substancia blanco’.

Un berguensa sin igual pa scucha un prome minister di Aruba expresa su mes asina den parlamento mientras pafo e kier pretende di ta e icono di empoderamento di e ser femenino. Un berguensa pa hende muhernan rond di Aruba. Tur cos cu prome minister Wever Croes no por of no kier contesta, e ta tira culpa riba pandemia. Y si esey no conbense hende, e ta cuminsa tira culpa riba gobierno anterior cu a baha como 7 aña pasa caba. E ta lubida cu ta e mes ta na cabes di e pais aki. Pueblo kier contesta di prome minister Evelyn Wever Croes y no di un gobierno cu a sinta 7 aña pasa.

E minister ta blo keha cu gobierno no por keda cla cu capacitacion di departamentonan paso trahadornan ta wordo ofreci mihor salario den sector priva. Loke prome minister Wever Croes no kier menciona ta e motibo real pakico hendenan no kier traha mas den sector publico: nan ta constata persecucion politico, trato preferencial pa friends and family y a pesar cu tin yen hoben cu a caba di studia y kier bin Aruba bek, prome minister ta prefera cu su famianan y amigonan ta wordo nombra den diferente board y departamento. Nombramento politico di prome minister su famia y compinchinan ta loke tin Aruba croesifica.

Un prome minister leu di ta imparcial y depolitisa

E gobierno actual tin e hendenan demotiva. Un prome minister cu ta blo bay den pasado y acusa hende y mientras e ta bisa cu e no sa di nada, e sa si kico tur ta sosode den Ministerio Publico mientras cu e ta bisa di ta ‘depolitisa’ y ‘steriel’ y ‘no ta mete’ cu niun departamento nan maneho. E prome mandatario a grita dos aña largo den parlamento cu parlamentario Marisol Tromp lo ta sospechoso den yen cos. A haci tur sorto di trampa, triki y truco pa acusa parlamentario Tromp di tur sorto di cos y ainda Evelyn Wever Croes ta purbando. Pero e prome mandatario no ta menciona si cu aña pasa parlamentario Marisol Tromp a haya un carta oficial di Ministerio Publico cu el a wordo ‘ten onrechte aangemerkt als verdachte’, cu otro palabra: ‘inhustamente marca como sospechoso’.

Aki no ta papia di nada di cu ‘hende no ta sospechoso mas paso no a haya suficiente riba dje’. Procurador General a pone den un carta preto riba blanco cu a persigui parlamentario Marisol Tromp inhustamente como sospechoso. Prome minister Wever Croes ta bisa di no ta brasa corupcion pero tin diferente politico, minister y ex minister di Gabinete Wever Croes cu a haya nan mes den problema y algun ainda ta den problema. Parlamentario Tromp a finalisa bisando cu e groserianan cu e minister president y e minister di finansa a bin ta papia durante e reunion publico ta inacceptabel y un berguensa pa nan posicion na cabes di un pais.