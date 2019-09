Parlamentario Marisol Lopez tromp: Ta importante pa sa cual ta e rol y tareanan specifico di tur actor den proyecto di hospital

Durante un encuentro den sala di Parlamento cu caracter di urgencia cu Director di hospital, Hunta di Supervision di hospital, SOGA (Stichting Onroerend Goed Aruba) y AIB (Aruba Investment Bank relaciona cu e situacion peligroso cu a presenta na e renovacion y expansion di hospital, lider di fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp tabatin varios pregunta pa trece claridad pa pueblo di Aruba.

El a pidi esnan presente pa duna un splicacion amplio riba cual ta e situacion actual pa loke ta expansion y renovacion di hospital, den ki fase ta na e momentonan aki, cuanto falta y ki tanto falta pa wordo haci?

Tambe a pidi pa haya un splicacion di e ‘meerkosten’ di e construccion. Den cuadro di esaki tambe a pidi clarificacion di loke ta wordo publica den prensa unda ta bisa cu pa siman di retraso den construccion esaki ta costa nos pueblo riba 160 mil Florin. Si esaki ta berdad, Lopez-Tromp kier haya sa con of ken por tene responsabel p’esaki pasobra tur loke tin extra y no tin planea of no ta hinca den loke Parlamento anteriormente a aproba, un dia e cuenta aki ta bin bek y mester wak con ta bay carga esakinan.

Otro punto cu el a bin dilanti ta e echo cu ta papia cu tin un deficit di 60 cama segun declaracionnan di director di hospital y Marisol ta puntra con lo bay atende cu esaki? Den prensa ta wordo bisa cu lo bin cu trailers y lo kier sa si esaki ta cuadra cu realidad y si ta asina con esaki lo bay ta hinca den otro specialmente teniendo e calidad di cuido cu mester tene cuenta cune?

Tambe lider di fraccion di POR a puntra cuanto ta calcula cu e costo final di renobacion y construccion di hospital lo ta?

Recientemente tabatin un ‘overflow’ di awa den e parti nobo di hospital cu a trece cune dañonan, extra costonan y den cuadro di esaki Marisol Lopez-Tromp kier sa si e dañonan a wordo drecha y con ta bay preveni pa e tipo di situacionnan aki bolbe tuma luga?

Tambe el a pidi si Parlamento por haya copia di eventual rapportnan cu Inspeccion di Salud Publico por a realisa na hospital, no necesariamente relaciona cu construccion, pero riba cualkier otro topico. Tambe a pidi si por haya rapportnan specifico riba mantencion, e frecuencia y enfoke di trabounan di mantencion. El a pidi esakinan pasobra parti di mantencion ta hopi importante y tin persona, gruponan of departamentonan cu ta responsabel pa esaki. Den e mesun cuadro aki Lopez-Tromp kier sa si tin representante di infra team y di Minister di Salud den e procedura di mantencion? Tambe si tin raportahenan traha riba e parti di mantencion y si Parlamento lo por haya un bista den nan?

Igualmente el a puntra si hospital tin ‘lognan’ di mantencion y si e parlamentarionan por haya un bista den e programa di mantencion di hospital? Ken di hospital ta responsabel pa mantencion? Cuanto hende hospital tin bou su departamento tecnico? Ki tipo di mantencion tur e personanan aki ta responsabel pe? Cuanto hende di hospital mes ta envolvi den e comision di construccion hunto cu esnan cu ta dirigi esaki y kico tur ta nan funcion y responsabilidadnan? Tin frecuentemente revision of inspeccion ta tuma luga den e areanan di construccion y si loke a sosode no solamente recientemente, pero tambe anteriormente por a wordo mira of preveni?

Pa loke ta e diseño di hospital, Marisol Lopez-Tromp kier sa si hospital mes tabata debidamente envolvi den e proceso den su totalidad y si hospital a bay di acuerdo y firma e diseño final di esaki? Pa loke ta e profesionalnan cu a firma e diseño final, el lo kier sa si nan tur tabata cualifica y tin e conocemento pa haci esaki?

Lopez-Tromp a indica cu na comienso di e proyecto tabatin capital pa cumpra ekiponan medico y lo kier sa ken a paga pa esakinan y si ta na tempo pa cumpli pa nan por sigui cana manera mester?

Tambe e parlamentario di POR a presenta e preocupacion cu ta reina entre usuarionan di hospital cu ta acudi na e parti di radiologia unda tin diferente fan ubica pa combati e holor di diesel cu consecuencia cu ta crea un zonido casi insoportabel, e lo kier sa con ta bay atende cu esaki den futuro? Igualmente servicio di radiologia a wordo suspendi den e dianan recien door di e problematica di e holor, e ta puntra cuanto hende a wordo afecta door di esaki y sip or splica con a atende cu esaki y con lo bay atende cune den futuro?

Finalisando, Marisol Lopez-Tromp a pidi pa tur presente den e encuentro, pa duna un splicacion di e tarea specifico y rol di cada un di e actornan den e proceso di renovacion y ampliacion di hospital?

Diamars dia 1 di october SOGA, AIB, Hospital y Hunta di Supervision lo duna nan contesta na Parlamento cuminsando pa 2or di atardi.

