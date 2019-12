Parlamentario Marisol Lopez-Tromp cu preguntanan al caso pa Minister Rudy Lampe riba enseñansa

Lider di fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp a atende cu e tema di enseñansa durante e conferencia di prensa di e fraccion. El a indica cu recientemente e comision fiho di Enseñansa den Parlamento tabatin un reunion cu Minister di Enseñansa Rudy Lampe unda diferente pregunta di interes a bin dilanti.

Lopez-Tromp no a logra a haci tur e preguntanan debi cu e tempo poni pa e reunion no tabata suficiente pa haci tur, a palabra cu lo a manda esakinan por escrito na e mandatario pa asina e por haya e contestanan corespondiente.

Durante e encuentro cu prensa e parlamentario di POR a trece dilanti algun di e preguntanan cu el lo dirigi na Minister Lampe.

Un di esakinan ta riba e tema di muchanan cu ta keda sinta. Por a compronde cu e mandatario di Enseñansa a dicidi cu e muchanan no por keda sinta mas. Teniendo na cuenta e decision aki Lopez-Tromp ta bisa cu ta reina un preocupacion con esaki ta bay ta den e parti di planificacion, kico e ta bay significa pa e klasnan y tambe con e lo funciona den practica. Tambe el lo desea di haya sa si Departamento di Enseñansa y Inspeccion di Enseñansa ta sostene esaki?

Den mesun cuadro, Minister Lampe a bisa tambe cu no lo tin bespreekgevallen mas, cu esaki lo wordo aboli. Aki tambe Lopez lo desea di sa con lo implementa esaki den practica y si maestronan ta cla pa implementa esaki?

Un otro pregunta presenta pa parlamentario di POR ta riba e echo cu Minister Lampe a informa cu lo bin cu scolnan Montesori na Aruba. E ta considera e sistema aki uno hopi positivo cu a wordo implementa exitosamente na diferente parti di mundo. Na Aruba nos conoce algun scol priva cu ta uza e sistema Montesori, pero mirando e declaracionnan di e mandatario, e lo desea di sa si lo por garantisa cu lo tin suficiente maestro educa y cualifica pa ehecuta e sistema educativo aki? Igualmente cu si lo implemente den scolnan publico lo tin e fondonan pa busca e materialnan specifico di e metodo aki?

Un siguiente pregunta di Marisol Lopez ta toca e tema di un investigacion haci riba e situacion real di e studiantenan di Aruba na Hulanda, kico ta bay bon y kico ta bay menos bon cu nan? Ta menciona por ehempel e situacion di vivienda,cambio di estudio, depresion y hasta intento di suicidio.

Ta trata di temanan cu mester di hopi atencion y pa tal motibo e ta puntra Minister Lampe kico a haci cu e rapport aki y cual ta e stapnan cu a wordo tuma pa yuda nos studiantenan riba e tema aki?

Situacion di escases di docentenan tambe a haya e atencion di Lopez-Tromp y ta puntra e mandatario kico e tin planea of a haci caba pa resolve e situacion aki den un forma structural?

Tambe el a puntra tocante e precupacionnan cu ta andando entre maestronan di Colegio San Nicolas, si minister por duna un resumen di su ultimo reunion cu nan y ki solucion el a presenta?

Docentenan ‘onbevoegd’ (no autorisa legalmente) ta un practica contra ley pa tuma lugar den scolnan primario. E parlamentario ta puntra e minister concerni si e ta na altura cu esaki lo por ta pasando na Aruba y si ta asina con e ta bay soluciona esaki?

Esaki ta algun di e preguntanan cu Marisol Lopez-Tromp lo dirigi na Minister di Enseñansa, Rudy Lampe, pa por haya contestanan por escrito riba nan.

Lopez-Tromp a indica na final cu ta importante pa enfatisa cu pueblo ta acerca parlamentarionan cu preguntanan y como parlamentario ta importante pa presenta esakinan na ministernan y asina trece claridad necesario riba temanan di importancia manera ta e caso di nos enseñansa.

Comments

comments