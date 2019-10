Parlamentario Marisol Lopez-Tromp: Cu ley di Serlimar ta busca pa yega na un solucion eficiente, duradero pa e problematica di desperdicio na Aruba

Lider di Fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp, durante su disertacion den sala di Parlamento unda ta tratando e ley di Serlimar a indica cu ultimo simannan preparando pa e ley aki varios persona y grupo a wordo scucha den comisionnan fiho riba e tema aki. Miembronan di Parlamento por a haci pregunta na tur e gruponan envolvi pasobra prome cu tuma decision riba leynan importante pa nos pais tarea como parlamentario ta pa scucha mas tanto posibel tur e opinionnan y yega asina finalmente na un opinion cu lo fungi como e base pa tuma un decision y vota sea na fabor of en contra di e ley.

Pa Lopez-Tromp tur parlamentario a huramenta como miembro di Parlamento pa vota a base di nan consenshi y a base di tur loke nan a haya di informacion y asina wak si nan ta na fabor of contra di un ley, no basa riba presion ni forsanan aheno.

Nos ministernan tambe a huramenta pa para responsabel pa e carteranan cu nan cada un tin y tur dia nan ta bou presion di comunidad y mester balansa tur opinion y tur interes den comunidad pa finalmente tuma decisionnan na bienstar general di Aruba. Finalmente e gobernante ta esun cu tin cu defende su ley mirando cu e ta personalmente responsabel pa su decisionnan y su presupuesto cual parlamentarionan ta aproba of desaproba.

E parlamentario di POR ta trece e puntonan aki dilanti mirando cu specialmente ultimo simannan por wak cu enfoke ta riba cierto interesnan particular, interes di cierto gruponan. Mirando e situacion aki, Marisol ta bay un tiki mas profundo y ta indica cu den nos Constitucion tin algun cos ancra cu ta deber of responsabilidad di Gobierno, por ehempel, enseñansa. Independiente di cuanto actor tin den e area di enseñansa, e minister di Enseñansa tin un tarea special pa haci tur cos cu ta posibel pa percura cu tin educacion pa tur mucha na Aruba, independiente di nan situacion.

Esey tambe ta e caso cu sushi y salud. Esun cu finalmente ta cargue ta Gobierno, esey ta su responsabilidad y su tarea ancra den nos Constitucion.

Lopez ta expresa cu “den nos Constitucion ta poni por ehempel cu Gobierno ta esun cu tin cu tuma pasonan pa percura pa tur cos ta na ordo, pa salud general di nos ciudadanonan. E ta obliga di actua y tuma pasonan pa salvaguardia esaki”. Tambe ta bissa cu hasta tin rapportnan riba salud cu tin di haber cu e tema cu ta tratando den Parlamento di desperdicio y particularmente ora ta trata di e dump di Parkietenbos cual ta un punto sumamente importante den henter e discusion. PAHO, Pan American Health Organization, a bisa na 2018 cu e situacion di desperdicio na Aruba particularmente na Parkietenbos ta sumamente importante caminda cu tin un situacion no solamente cu medio ambiente, pero tambe cu salud di nos hendenan akin a Arubay muy en particular tur esnan cu ta biba den e area aki, pero tambe pa esnan cu ta traha den companianan manera Serlimar cu ta expone nan mes tur dia na e efectonan toxico.

Siguientemente Marisol Lopez-Tromp a haci un serie di pregunta y a cumisa puntrando ken den sala di Parlamento no lo kier pa e situacion na e dump di Parkietenbos cu ta peligroso termina?

Cada un di nos, independiente di ken nos ta y unda nos ta biba ta produci desperdicio, es decir, nos tur ta aporta na e problema aki, consecuentemente hopi biaha e discusion ta bay riba placa, riba ken ta haciendo kico, ,proyectonan etc. pero tur mester tene na cuenta cu sin salud no tin bida, no por traha y no por biba. E parti aki pa e parlamentario di POR ta sumamente crucial y e situacion cu tin awe den e area aki, unda cu a papia cu e habitantenan entre otro y nan a indica cu e situacion ta sumamente alarmante y cu no por sigui asina.

Tambe Marisol Lopez-Tromp a mustra cu awe desperdicio ta un ‘hot topic’, antes no tabata asina. Awe desperdicio a bira un negoshi y companianan ta interesa den dje. Aki na Aruba por mira un desaroyo den añanan 80-90 bin ariba, na unda loke awe ta Serlimar tabata conoci como un lugar di reinigingsdienst cu ta cay bou DOW, despues por a mira un Aruba Bunita N.V. y awendia Serlimar. Rapportnan a indica diferente solucionnan for di e tempo ey. Hopi di nan no a wordo realisa pa sea diferencia di opinion of falta di placa y particularmente falta di curashi pa tuma decision, y esey ta loke tin awendia, un minister Otmar Oduber cu ta para den sala di Parlamento pa presenta un ley pa purba yega na solucionnan pa nos pais. E curashi aki tambe mester bin di cada miembro di Parlamento pa fiha un posicion pa elimina e dump di Parkietenbos y cuminsa soluciona e problematica aki pa nos Pais Aruba. “Mi ta haci un apelacion riba tur miembro di Parlamento pa tene esey bibo den mente y laga e interes aki pa soluciona pisa como mas pisa den bo toma di decision ora di vota. Cu e ley aki nos ta buscando pa yega na un solucion eficiente, duradero pa e problematica di desperdicio na Aruba”.

Continuando cu e preguntanan, Lopez-Tromp a expresa cu ora pasa otro banda di dump riba lama, no ta solamente e holo pero tambe ta wak cu tur e mangroven ta wordo daña, ,ta wordo afecta y susha cu tur loke ta bin di e dump. E no ta un bunita bista y mucho menos saludabel ni bon pa Aruba ni pa turismo. E mangroven tin un funcion hopi importante pa lama y costa di Aruba. Teniendo esaki na consideracion, e ta puntra minister kico ta wordo haci pa salvaguardia nos mangroven y pa esaki no tuma lugar?

Cual ta e efecto riba nos lama, nos coralnan? Cuanto di e likido toxico ta bay den nos lama y ta afecta nos fauna marino tambe?

Tambe e e ta considera cu e parti di concientisacion ta hopi importante y ta deber pa cada un tene cuenta cu nos tur por aporta como ciudadano riba e parti di desperdicio. Pesey e ta puntra si tin campañanan di concientisacion?

Igualmente el a puntra riba e parti di gastonan medico? Cuanto e efecto di dump a afecta nos pueblo directamente por ehempel na gastonan medico, cuanto el a afecta e barionan den cercania? Habitantenan a bay Parlamento y a menciona cu nan tin diferente tipo di problema di salud independiente di nan edad. Den e cuadro aki Marisol kier sa cuanto ta e gastonan di AZV den esaki, gastonan cu nos tur ta pagando y cu por a wordo preveni y por wordo para?

Marisol Lopez-Tromp ta bisa tambe cu den sala di Parlamento por mira diferente grupo cu kier haya un contesta riba e preocupacionnan cu nan tin. No ta trata solamente e parti financiero, no ta solamente e parti di ken ta haci kico; e ta importante y e ta sigur cu tin rapportnan riba dje y consehonan riba dje, pero “mi kier pidi minister pa splica den su disertacion, con por solucionae situacion cu a surgi entre Serlimar y otro gruponan den comunidad pa trahadornan por keda trankilo. Pa e bay mas den profundidad cu cada un sinta akiden, mama y tata di famia, yiunan di hogar, doño di compania por sinti un trankilidad cu e toma di decision di e ley aki no ta perhudicanan, al contrario , e ta un paso den e bon direccion pa yuda trece un solucion duradero y eficiente na beneficio di Pais Aruba”.

Otro pregunta cu el a realisa ta con hopi gobierno a tene cuenta den e ley pa cu solucion pa e habitantenan di e area?

Finalisando Lopez-Tromp a expresa cu ta tarea di Gobierno pa tuma un decision y ehecute y miembronan di Parlamento lo vigila esaki na bienestar di pueblo di Aruba.

