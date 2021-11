Aruba ta recuperando y nos turismo y economia ta lantando bek mas fuerte di loke tur experto a pronostica. Manera a wordo anuncia caba pa gobierno, Fase ta den su luna final, pasobra Aruba no por sigui carga Fase mas. Esaki ta haci cu hopi hende cu no tin empleo no lo tin e sosten financiero aki mas y lo mester drenta mercado laboral bek.

Pa e motibo aki, como presidente di e Comision Fiho di Labor, mi a dicidi di yama un reunion cu minister Glenbert Croes, pa e duna nos mas informacion tocante di e programa “Aruba Kier Traha.” E ta sumamente importante pa Parlamento di Aruba ta bon informa kico ta e contenido e programa “Aruba Kier Traha”. Ademas mi ta sigur cu Parlamento lo kier haci hopi pregunta tambe tocante di e programa aki y sa con esaki ta bay yuda stimula y yuda esnan cu mester un empleo. Di e otro banda nos ta aplaudi cu gobierno y minister Glenbert Croes ta bin cu un iniciativa grandi pa yuda nos comunidad pone pan bek riba mesa y asina por paga pa nan necesidadnan. Den e tempo difícil aki sigur mester sigui bin cu iniciativanan strategico pa pone nos pueblo bek na pia di trabao y asina yuda cada persona construi un fundeshi financiero solido atrobe den su hogar. Trabao ta un derecho sagrado di nos tur y nos gobierno tin e tarea duro pa aporta mas hopi cu ta posibel pa haci esaki un realidad.

