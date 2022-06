No ta un secreto cu CAFT a exigi un recorte di 5 miyon florin pa luna riba AZV. Esaki a haci cu AZV ta bao di un presion basta grandi. Sinembargo reformanan den AZV ta necesario y sigur si nos ta wak cu data ta mustrando cu vergrijzing ta promete di bira un problema basta serio pa e organo aki. E ta den e cuadro aki cu reformanan ta tumando lugar den AZV pa asina esaki keda sostenibel. E pregunta serio cu nos mester haci na nos mes ta si nos kier wak e mesun cobertura di AZV pa nos futuro generacionnan of no. Fraccion di MEP sigur kier wak e mesun cobertura pa nos ciudadanonan pa hopi tempo mas pa asina garantisa un bon cuido pa un y tur.

Un cooperacion comprensivo entre ImSan y Hospital

Den e landspakket gobierno a wordo instrui pa ImSan y hospital traha den un cooperacion estrecho cual lo cuminsa garantisa cu costonan lo baha substancialmente pa ambos. E landspakket aki sigur no ta papia ningun momento di un fusie. Nos ta kere cu pa awo un cooperacion entre Imsan y hospital lo ta suficiente si di berdad esaki wordo haci cu transparencia y eficiencia. E bahamento di gasto pa ambos partido, den e caso aki, lo haci cu gastonan pa AZV tambe lo baha simultaneamente. Reformanan structural manera esaki lo yuda AZV ta mas disciplina y efectivo den su operacion y vision.

Fraccion di MEP: “Sin vangnet no tin eigen bijdrage!”

Como miembro di fraccion di MEP, semper mi a wordo informa pa minister di Salud y Turismo, Sr.Dangui Oduber y AZV, cu ora eigen bijdrage wordo introduci lo e bin compaña cu un vangnet pa esnan vulnerabel, manera nos pensionadonan. Cualkier ley di reforma di AZV cu ta purba wordo pasa sin eigen bijdrage, no lo conta cu mi sosten den Parlamento. Bao di tur circumstancia nos mester protege e homber chikito y sigura cu nan por tin acceso na nan medicamento y un bon salud. Salud di hende ta un derecho fundamental pa tur ciudadano di nos pais Aruba y nos mester haci tur esfuerso pa garantisa esaki.

Eigen bijdrage ta riba mesa for di 2014

Por ultimo mi kier subraya cu sr. Eman mes na 2014 a firma un protocol pa bin cu eigen bijdrage, bin cu un bestemmingsbelasting di BAZV di 1% y pa despues subi’e te na 2%. Na 2011 el a subi e premie di AZV. El a cumpli cu varios di e medidanan poni den e protocol di 2014. Tur gremio y tambe tur sindicato a firma e Protocol di Dialogo Social 2014. For di e tempo ey caba CFT tabata bisa sr. Eman cu e mester trece reforma den AZV, pero a prefera di neglisha esaki, asina descuidando AZV y e cuido cu cada ciudadano di Aruba tin derecho riba dje. Si e lo a gana e eleccion, e mes lo a introduci eigen bijdrage di AZV. Probablemente pasobra el a suta pueblo cu 30 medida e kier a warda te despues di eleccion 2017 pa haci esaki.

Conclusion

Eigen bijdrage tabata riba mesa pa basta aña caba mirando cu AZV mes a cuminsa señala cu si mantene e seguro manera cu e ta actual e no lo ta sostenibel. Pues, e medida aki ta uno necesario pa asina pais Aruba por garantisa su ciudadanonan un cuido medico digno y di calidad manera cu nos ta custuma cun’e. Sinembargo, pa Fraccion di MEP sigur e ta importante pa crea y establece un sociaal vangnet pa asina protege e ciudadanonan mas vulnerabel den nos comunidad y pa sigura cu nan tambe por keda disfruta di cuido medico manera debe ser. Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!