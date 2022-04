Dialuna anochi, April 25, tabata tin un anochi di informacion cual a wordo organisa pa Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA), cual ta wordo presidi pa sr. Armand Hessels, hunto cu Universidad di Aruba. E lugar unda esaki a tuma lugar tabata na Universidad di Aruba. For di 2019 Minister President Evelyn Wever-Croes a conecta cu SDBA. SDBA a traha un rapport nacional riba integridad den cuadro di e maneho gubernamental y nos democracia. E rapport aki a punta dede riba e fayonan den nos democracia, e diferente procesonan existente cu ta stroba integridad y transparencia pa florece na nos pais. E rapport aki su intencion tabata pa duna gobierno y institucionan e indicadornan unda y kico mester wordo fortaleci pa por combati corupcion eficazmente y cabalmente. P’e motibo di e rapport aki cu SDBA a produci, Partido MEP a dicidi pa integra e consehonan di dicho rapport den e programa di gobernacion 2021-2025. Di e forma aki MEP a demostra seriedad y dedicacion pa establece integridad como un prioridad den su gobernacion. Cu esaki Partido Movimiento Electoral di Pueblo a compromete su mes totalmente pa cuminsa traha cu dedicacion pa instala leynan y normanan cu lo sigura cambionan structural den nos democracia, cualnan na nan turno lo facilita transparencia y integridad riba nivel nacional. Esaki riba su mes ta un proceso cu lo tuma tempo, sinembargo e prome pasonan firme a wordo tuma. Adicionalmente SDBA y gobierno a bay di acuerdo cu lo a cuminsa traha riba un otro rapport na 2020 y cual lo mester ta cla pa 2021. Sinembargo e pandemia a haci esaki mas dificil pa completa na tempo y e rapport di NIS, National Integrity System, a keda cla na 2022. Den cuadro di esaki, e anochi di informacion aki a wordo organisa pa por a comparti e resultadonan di e NIS cu esnan presente. Minister President Evelyn Wever-Croes tabata sa cu e rapport aki sigur lo tin basta cos den dje pa nos mehora como pais den e area di integridad. Sinembargo, no solamente den area di gobernacion pero tambe nos organo di mas halto a haya critica fuerte. Pero ora bo ta determina pa cambia e sistema di politica bieu y pone integridad como prioridad, ta accepta e critica cu balentia, cu e fin di construi y guia un pais cu mas transparencia y fortalece su fundeshinan unda e ta tambalea. Dr. Willeke Slingerland LLM, un di e expertonan riba tereno di corupcion, good governance y fraude den hopi area financiero y gubernamental, a pasa riba e rapport di NIS cu esnan presente. Dr. Willeke a subraya cu integridad mester bini di tur banda y di tur hende den sociedad. E no por bin di of wordo spera di gobierno so. Aruba completo mester practica esaki. Asina nos lo sigura un sector priva y publico solido y transparente. Asina nos negoshinan y tambe e pilarnan cu ta compone nos sociedad ta crece y fortalece nan mes. Sigur un anochi hopi bon bishita y e balor informativo di hopi balor agrega pa tur esnan presente. Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper, sin nada di sconde!

