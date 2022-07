Riba diaranson ultimo, dia 6 di juli, Eagle LNG a bin duna Parlamento un update riba e ultimo desaroyonan di e proyecto. Eagle LNG a bin hopi bon prepara y a bini cu un presentacion pa tur parlamentario wak. Despues di esaki parlamentarionan por a haci preguntanan y remarkenan na Eagle LNG. Ora a yega e turno di sr. Mike de Meza, esaki a haya ta bon pa cuminsa menasa Eagle LNG. Den un tono masha arogante el a declara cu ora AVP ta bek den gobierno cu e mes lo schrap e proyecto aki. Pakico Mike de Meza a zona asina arogante y desespera? Pasobra e idea di bini cu un proyecto pa laga WEB Aruba N.V. draai riba gas tabata un idea cu AVP a core cu ne pa hopi aña, pero nunca a haci nada cu ne den ocho aña di gobernacion.

Continuidad di un bon proyecto

Gabinete Wever-Croes no ta mira cua proyecto ta di ken, pero ta mira e beneficionan pa pais Aruba. Pesey nos si a tuma e idea pa laga WEB draai riba gas na serio y a cuminsa encamina e proceso pa logra esaki. Semper Mike de Meza a pusha e proyecto aki masha hopi mes. Ainda na 2018 el a bisa den un articulo di prensa y medionan social cu e proyecto aki ta hopi bon pa Aruba y cu gobierno mester duna continuacion na dje, cual ta exactamente loke Gabinete Wever-Croes a haci tambe. Dicon diripiente e concretisacion di WEB cu Eagle LNG ta haci Mike de Meza asina desespera y rabia? Simpel. Pasobra e tabata di bay uza Gas Unie di Hulanda. Sinembargo Gas Unie NO ta productor di LNG Gas. E ta un mediador, un middle man! Kiermen si lo a cumpra LNG gas di Gas Unie esaki lo a costa pais Aruba hopi mas placa. Imagina bo, aworaki nan ta grita den e medionan cu e deal cu Eagle LNG ta malo, ta con pio esun di Gas Unie lo tabata pa Aruba?

E diferencia entre Eagle LNG y Gas Unie

Gas Unie ta middle man, un rebendedor. Kiermen, nan ta ricibi e LNG di un productor, pone nan ganashi y gasto riba dje y despues nan ta bin bende cu WEB Aruba NV. Pero Eagle LNG TA un productor di gas! Kiermen, nan mes ta produci LNG! Esey kiermen no mester paga ningun rebendedor su costo y su ganashi prome cu nos haya gas. Aki, cu Eagle LNG, ta mesora Web Aruba NV ta haya su gas. Esaki ta traduci na un prijs hopi mas economico cu esun di Gas Unie. Sinembargo, esaki no mester ta un sorpresa pa pueblo, by now pueblo sa cu ora AVP ta cera deal, ta un deal cu ta beneficia nan modus operandi. Nan prome y pueblo despues. MEP a zorg pa nos pais haya un deal cu lo sa di baha e gastonan di WEB Aruba N.V. enormemente.

E furia di Mike su dolor

Comprondiendo awor e forma di traha di Mike de Meza nos por conclui cu e no ta un persona confiabel y sigur e no tin bienestar di e paisa ki como su prioridad. Un minister di finansas cu a logra absolutamente nada beneficioso pa pais Aruba, un CITGO fracasa, su rol den RDA ta cuestionabel y awor net e kier bin cuestiona e contract cu Eagle LNG? Awor Mike kier kibra contract y bin cu Gas Unie y convence pueblo cu esaki si lo beneficia Aruba? Mike kier pa Aruba keda dependiente di petroleo instabiel cu actualmente ta afectando cartera y economia di pais y pueblo.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!