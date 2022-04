E ta obvio cu ora bo bisa un barbaridad live riba Facebook esaki ta keda graba pa semper riba social media. Esaki sigur a sosode na momento cu sr. Mansur a declara cu e lo vota CONTRA di un mocion excelente di mi colega sr. Alvin Molina. E mocion encuestion ta bisa lo siguiente den e dictum: Ta urgi Minister di Husticia y Asuntonan Social pa 1) Duna atencion necesario pa optimalisa e bedrijfsvoering pa cu e personal di KPA y 2) pa presenta riba un corto plaso un solucion caminda ta percura pa ambtenaarnan cu pa añanan largo a eherce funcionnan di liderasgo, a duna guia y sosten y a percura pa e organizacion por a sigui funciona debidamente, haya e balorisacion y compensacion necesario cu nan tin derecho riba dje, cual por encera entre otro gratificacion, waarnemerstoelage y / of ahustacion di e condicionan pa bevordering of alocacion en funcion.

Den su splicacion incomprendibel sr.Mansur a bisa cu e ta vota contra di e mocion aki, pasobra entre otro tin demasiado overtime bao di polisnan, cual den su opinion no mester wordo paga y cu e pais ta den un crisis y cu e sigur nunca lo apoya e mocion aki. Declaracionan incomprendibel cu ta sali for di boca di un parlamentario cu ta bisa cu ta para pa integridad, kier para pa interes general di pueblo y cu ta pretende cu e sa tur cos mihor. Con e lider di Accion 21 por papia semehante barbaridad ta incomprendibel.

Ta pa e motibo aki mi a confronte frontalmente riba su expresion anti-KPA durante mi stem motivering riba e mocion aki. Ta bisto su falta di vision di realidad y su ignorancia total con pa protege un pais. Ta pesey mi a bis’e con e por laga Aruba, nos Turismo, nos muchanan, nos famianan, nos negoshinan, nos inversionistanan, sin e proteccion di e cuerpo policial excelente aki? Con sr.Mansur por benta e cuerpo di KPA di e forma aki bao di bus? Henter pueblo y e cinco miembronan presente di KPA por a scucha cu asombro y desapunto e locura cu tabata sali for di boca grandi di sr.Mansur. Tur hende por a ripara cu si ta pa sr.Mansur, KPA no tin ningun balor agrega. Sr.Mansur no a considera e situacion financiero di e miembronan di KPA. Pa sr.Mansur KPA no tin balor y nan famia tampoco tin balor alguno. Sr.Mansur su expresionan tabata tristo, sin respet, decepcionante y sin nungun balor agrega pa KPA. Un KPA cu ta e curason di nos seguridad y e muraya di proteccion contra criminalidad. Nan ta pone ordo riba nos pais y ta pone diariamente nan bida na peliger pa nos por ta trankil sosegando na cas!

Desde awor enadelante nos ta compronde Mansur. Nos mester ta agradecido cu sr.Mansur no a bira minister, y mucho menos minister di husticia pasobra e prome cos cu e lo haci ta kap KPA den mil pida y haci nos isla un neishi di criminalidad. Bo comportacion, expresionan sin respet na diferente ocasion, dirigiendo bo mes den un forma hopi bao nivel ta decepcionante. Un cos mi sa si sr.Mansur; “bo sa mihor, bo por miho y mi ta spera di wak miho tambe di bo den futuro! Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper, sin nada di sconde!

