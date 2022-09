Mi por a nota cu den e ultimo lunanan aki AVP ta publicando y papiando den pueblo di e “bon comun.” AVP ta pinta un panorama den cual nan ta bisa, cu mester cambia e mentalidad riba diferente nivel y plataforma. Y pa por logra esaki mester sinta y dialoga hunto. Esaki sigur no ta nada nobo. Sinembargo si bo ta desea di logra y edifica un bon comun, bo mester edifica esaki basa riba e situacion realistico di nos pais. Bo no ta cuminsa traha un cas na e dak, y subi riba dje pa wak e bista bunita. E ta cuminsa na e fundeshi. AVP su palabranan ta zona bunita pero e fundeshi cu AVP ta para riba dje ta corupto y sin sentido comun.

Mi observacion y critica ta simpel; si bo kier construi un “bon comun” bo mester tin un “sentido comun.” Bo no por cuminsa papia bunita, haci tur tipo di promesa, y exigi tur hende cambia nan mentalidad y AVP mes ta keda cu e mesun vision destructivo pa nos pais. Mientras cu AVP kier realisa un supuesto cambio den pueblo, gremionan y politica, ainda nan mes no kier cambia y modela esaki. Esaki ta un mentalidad sin niun sentido. Tur dia AVP ta sali cu e mesun politica negative, yena cu mentira y caos pa gana tereno politico pa gana algun voto. Nada no ta bon, AVP ta contra tur desaroyo, logro, proyecto y inversion di gobierno. Sentido comun ta esaki; “si bo kier wak cambio, e mester cuminsa na boso mes prome!” Walk the talk sr. Mike Eman! E tempo di yena hende su cabes y oido cu palabranan y promesanan bashi a pasa caba!

Pa bo papia di bon comun, e pais mester tin un fundeshi financiero solido prome. Esey ta common sense, of manera mi a bisa caba, sentido comun. E ta importante pa remarca esaki, pasobra bo ta cuminsa construi e fundeshi pa despues edifica e structura y diseño. E fundeshi cu Mike Eman a laga atras ta un megadebe di 90% di nos GDP cu ta strangulando nos pueblo y pais na es momento aki. Imaginabo cu 90% di entrada di bo pais mara na debe! Con ta bay pag’e debe y con ta bay inverti den nos pais? Kiermen e tin sentido comun pa papia di un “bon comun”? E 30 medidanan cu bo a introduci, e aumento den edad di pensioen, e debe cu nos nietonan mester paga te cu 2044 ta e bon comun cu bo kier ofrece nos pueblo? Prome cu sinta haci promesa, e economia cu bo a strangula mester wordo sanea, esey ta e “sentido comun” lastimamente bo ta carece di dje!

Mester papia y practica responsabilidad comun prome! Un gobierno mester sa di duna cuenta. AVP ta practica un bon comun sin nunca tabata responsabel, sin duna cuenta na pueblo, y a malgasta fondonan publico di gran manera durante su gobernacion. Awor AVP kier bin papia di e bon comun? E bon comun pa kende sr.Eman? Dos caso di corupcion den partido durante su gobernacion, un RDA pluma financieramente segun rapport forensico publica, fiesta tur caminda cu placa di pueblo, private jet, relacion cu delincuentenan cera na Merca, fixmento di tereno pa amigonan, y hopi cos mas anto AVP ta bin papia awor di e “bon comun?” Sr. Mike Eman prome cu bo sigui papia di e bon comun, demostra ”sentido comun.” Pueblo ta cansa di bo politica desastroso y bo mensahe di e bon comun, cu no tin niun “sentido comun” mas!

Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!