Como representante di pueblo mi a keda acerca pa diferente persona cu a pone mi na altura di e situacion turbulento y alarmante cu tin na Diamonds International. Mas cu claro como parlamentario y como presidente di e Comision Fiho di Labor den Parlamento di Aruba, mi a dicidi di bishita Diamonds International diamars cu a pasa pa scucha e empleadonan nan preocupacion y denuncianan. T’asina cu for di basta tempo caba e directornan di Diamonds International ta menasa y maltrata e empleadonan constantemente, sin menciona e abusonan inhusto di comision cu nan ta kita for di nan benta. E actonan inacceptabel aki cu ta encera menasanan di wordo kita for di trabao, reducuccion di salario, e supuesto paketenan pa kitanan for di trabao ta na ordo di dia. Empleadonan cu ta traha duro pa e compania bay dilanti y mester di nan empleo pa pone pan riba mesa tin di soporta tur clase di soketada.

Mi a compronde tambe cu tin un directora cu a bin di exterior, sra. Nicole Trim, cu a bin pa terorisa y abusa di e empleadonan di Diamonds International. Den mi funcion como parlamentario y representante di pueblo, mi a duna tur informacion di mi banda na Gobierno di Aruba pa investiga e asunto aki y pa accion rapido tuma lugar. Specialmente pasobra tin varios indicacion cu sra.Nicole Trim probablemente no tin un permiso pa traha aki na Aruba, y awor kier bin abusa su autoridad aki na Aruba. E ta imperativo pa un accion rapido bin contra di e gran inhusticia aki. Un inhusticia cu nos ni e pueblo trahador hamas lo accepta.

Ta netamente pa e motibonan aki e empleadonan di Diamonds International a acerca FTA pa representa nan y dia 28 di April e referendum a pasa exitosamente. E sindicato di FTA a pensa cu ora esaki sosode gerencia di Diamonds International lo sinta y dialoga na mesa cu nan, sinembargo directornan di Diamonds International, en especial sra. Nicole Trim a intensifica e abusonan contra e empleadonan. Como president di Comision Fiho di labor pero tambe como persona mi ta condena e accionan di gerencia di Diamonds International fuertemente. Hunto cu parlamento y cu gobierno nos tur kier laga sa cu nos ta bon informa y ta actuando caba riba tur informacion ricibi. Sigur mi kier manda di akinan un mensahe bon cla y raspa pa directornan local y sra. Nicole Trim; “Hamas pensa cu nos lo keda keto y inactivo ante e abuso y inhusticia contra di nos pueblo trahador! Nos lo responde debidamente y fuertemente! Mi ta sugeri pa gerencia di DI sinta na mesa cu sindicato pa yega na un acuerdo corecto y pa stop inmediatamente cu tur menasa y abuso.

Aruba ta pasando momentonan dificil economicamente pero tambe socialmente. Pe motibo aki sigur nos ta agradecido pa e inversionistanan cu ta bin establece nan negoshi na nos pais. Esaki ta genera cuponan di trabao importante pa nos pueblo y ingresonan pa nos pais. Sinembargo e inversionistanan aki tambe mester informa nan mes hopi bon pa compronde cu Aruba tin leynan laboral cu ta protege su trahadornan rigorosamente. Trahadornan tin derechonan laboral cu mester wordo respeta y honra na tur momento segun nos leynan. Manera tur otro nacion, nos sistema hudicial sigur no lo tolera ni lo ta flexibel ora ta desafia y ta kibra nos leynan!

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!

