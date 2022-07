AVP den su desesperacion ta grita diariamente den prensa y medionan social cuanto Gobierno ta gastando den huur di edificio, ta parce di ta desviando atencion di e realidad di nan mesun contractnan y maneho desastroso di ocho aña cu nan gobierno a laga atras. E maneho desastroso cu awe ta come profundamente den e cartera di pueblo. Y pa pueblo compronde mi ta publicando un splicacion alcaso pa asina un y tur por wak cu nan mesun wowo e realidad crudo cu Mike Eman a hinca nos den dje. Awe, mas di 60% di gasto di huur di tur edificio cu Gobierno ta uza ta procedente di edificionan traha cu e formula di PPP cu AVP a usa.

Recientemente Gobierno a haci un analisis di e gasto di huur di edificio di aña 2015-2021. E gastonan ta mustra di a subi 25 miyon florin pa aña. Den e articulo aki lo mi splica e aumento descabeya cu Mike Eman a causa. E investigacion a indica gobierno cu e gastonan mas grandi den huur ta procedente di e pagonan pa tur e MFAnan, centro di Husticia Santa Cruz, KPA Shaba, BelFin, edificio di departamento di Impuesto y finansas, edificio di DOW y DIP. Nan ta edificionan traha cu e formula di PPP. Nan a wordo traha pa un compania priva y gobierno awor mester paga nan un suma di huur pa paga pa e inversion haci. Den e tabel por wak e cu e proyectonan PPP di signatura Mike Eman ta esunnan cu ta costando pais Aruba un suma exorbitante y multimiyonario cu un duracion extravagante pa pueblo paga te cu 2044. Awor cu e cuenta a yega e kier schuif su maneho y consecuencianan desastroso riba gobierno. Nada nobo di Mike Eman.

E tristesa di henter e asunto aki ta cu AVP ta instigando pueblo cu ta Gobierno su gastonan di huur di edificio ta asina halto mientras e realidad ta cu ta e edificionan di formula PPP di Gabinete Eman su cuenta a yega pa paga y ta causando asina un subida despropocional pa pais Aruba. Un suma no menos di 90-100 Miyon pa aña ta loke Mike Eman a laga atras pa nos paga cu orguyo! E acto bergonsoso aki Mike Eman a suta nos pueblo cu ne, y awor kier hunga politica barata cu algo cu e mes a causa! Mike Eman no solamente a laga nos pais na rand di bancarota, sino cu awor cu e cuenta di huur a bin halto e kier hunga politica tambe cu e desaster cu e mes a causa! Mike Eman ya no tin niun berguensa mas. Pueblo habri bo wowo!

Mi ta invita pueblo pa bin na mi oficina na parlamento pa bin wak documentonan y e realidad di e tema aki pa bo mes. No laga niun hende gañabo mas! Nos no ta sirbi un color, nos ta sirbi pais Aruba y su interesnan. Lucha pa bo descubri e berdad!

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!