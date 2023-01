For di algun dia pasa mi a cuminsa ricibi atrobe kehonan di pueblo cu Aruparking a cuminsa move atrobe y pega stickers riba autonan. Ciudadanonan disgusta a acercami atraves di e medionan social pa busca informacion y pa expresa nan disgusto. E opinion general ta cu Aruparking ta funcionando sin trece solucion pa e problema di parking den e centro di nos ciudad. Tumando nota di e kehonan di pueblo mi por a constata cu e problemanan di antes no a wordo soluciona. Adicionalmente, mi ta corda cu algun siman pasa tabata tin un encuesta riba facebook tocante di Aruparking, si pueblo kier pa minister kite of lage. Despues cu e encuesta a caba mi no por a wak niun resultado ni un decision oficial di minister Ursell Arends publica den e medionan di comunicacion. Pa e motibonan aki mi a dicidi di manda minister Ursell Arends e siguiente preguntanan tocante di e situacion actual:

Minister recientemente mi a haya basta reclamo di nos ciudadanonan cu Aruparking ta activo atrobe. Minister a fiha caba cual ta e maneho di e departamento aki? Minister a acorda esaki hunto cu e director di Aruparking y boso a bay di acuerdo riba esaki?

Si Minister a fiha un maneho pa Aruparking, Parlamento por haya un copia di e maneho aki?

Minister, un di e kehonan ta cu e sticker di Aruparking ta wordo pega na e wiper di e vehiculo, y cu esaki ta difícil pa kita y ta causa destrucción y causa daño na autonan. Aruparking lo para responsabel pa e dañonan haci na e autonan?

Minister, na final di aña 2022 a haci un encuesta si Aruparking mester keda of wordo bari for di mesa. Minister por tin e resultadonan di e encuesta aki caba? Minister por duna Parlamento e resultadonan di e encuesta aki? E decision final di Aruparking lo wordo basa riba e encuesta of riba otro factornan?

Minister, otro keho ta e wachtlijst di Aruparking cu nunca ta caba. Clientenan kier paga. Trahadornan kier yega nan trabao pero ta riba wachtlijst eterno. Mientras tanto nan no tin un lugar pa para pa yega nan trabao aki den playa. Ki solucion Aruparking ta brinda e ciudadanonan aki?

Minister, otro keho ta cu aunke ta paga, otro persona ta bin coi e lugar cu a paga pe, y esun cu ta paga no por para otro caminda. Esun cu ta coi e spot no ta haya un infraccion ni sticker. E ora e pregunta ta, pakico paga si toch otro hende por coi bo lugar si no tin un solucion?

Minister a adapta e maneho pa inclui solucionnan nobo pa e problemanan cu e maneho di Aruparking? Minister, cuanto area tin pa controla di Aruparking? Minister cuanto hende bo tin trahando pa controla e parkinglotnan cu ta cay bao Aruparking?

Minister por entrega mi un rapport den cual ta mustra Parlamento cuanto dje parkinglotnan ta wordo controla, riba ki fechanan a controla, cuanto infraccion a wordo cometi, cuanto sticker pega riba auto pa e ultimo dianan/ of siman(nan) aki? Minister a anuncia den prensa cu lo reactiva Aruparking?

Nos pueblo un biaha mas a haye confronta cu e problema aki. Como representante di pueblo mi ta urgi minister pa resolve e retonan aki pa pueblo por ta na pas y por parkeer nan vehiculo sin ningun problema. Aruba ta conta cu minister su diligencia y creatividad pa cu e asunto aki.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!