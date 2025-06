Miembro di Parlamento John Hart a expresa preocupacion profundo tocante situacion actual na Korrektie Instituut Aruba (KIA), y e necesidad urgente pa atencion di tres aspecto esencial cu mester di prioridad den e periodo nos dilanti.

Segun parlamentario Hart, e condicion actual di e edificio di KIA ta lamentablemente den un estado preocupante. “Nos mester reconoce cu e infrastructura actual no ta brinda un ambiente adecua pa personal y detenido, un edificio nobo no ta un luho mas”.

Un otro punto critico ta e escasez di personal y e importancia pa keda capacita personal den KIA. “Buskeda y seleccion pa mas personal, e calidad di e capacitacion di personal, pero tambe e proceso pa personal di KIA por sigui crece y haya nan capacitacion y promocion ta necesario pa por tin un organisacion efectivo y pa por cumpli cu e metanan di un Korrectie Insitituut” Hart ta expresa.

Parlamentario Hart a pone enfasis special riba e importancia di resocialisacion. Mester percura pa cu e temponan nos dilanti por pone mas atencion pa un win-win pa KIA y comunidad. Aunke tin hopi reto tin cosnan positivo tambe, por a tuma nota con tanto empleado como detenido di KIA a participa den e iniciativa di KIA Doet, bou di Aruba Doet, na Lago Heights. “Esaki ta e tipo di iniciativa cu nos mester stimula y amplia. Ta duna un chens real pa e detenido tuma responsabilidad y sinti cu nan ta aporta positivo na nos sociedad — a pesar di nan pasado” Hart a expresa.

Como presidente di e Comision Parlamentario di Husticia, Hart a anuncia cu el a planifica un bishita di trabou na KIA den juni 2025. “E meta ta pa haya un miho bista real di e situacion actual, y pa mira con Parlamento por incorpora aporte constructivo den preparacion pa e presupuesto 2026. Como Parlamentario pa pais Aruba, ami ta enfoca riba solucion, no division”.