Parlamentario Jennifer Arends-Reyes: Ta inaceptabel cu Ministerraad ta aproba den pleno crisis pa Minister di Enseñansa privatisa mayoria di scolnan publico

Segun sra Arends-Reyes cu durante temporada di crisis di Covid-19 Minister encarga cu Enseñansa ta firmando decretonan Ministerial cu tin consecuencia sumamente negativo pa alumnonan y maestronan. Pa cuminsa Minister a sera un acuerdo cu Stichting Combina cu lo tuma Colegio San Nicolas over. Y asina tin lista largo di otro scolnan cu lo bai cai bou un fundacion. Na varios ocasion Parlamento di Aruba a prohibi Minister di Enseñansa di privatisa scolnan publico y scolnan aki cu mester garantisa pa keda habri pa tur alumno cu no haña cupo of pa un of otro motibo no por keda na scolnan cu ta resorta bou di un fundacion. Na momento cu scolnan cu ta brinda oportunidad pa alumnonan wordo limita na reglanan ‘nobo’ di un fundacion den e caso di Colegio San Nicolas e fundacion nobo den e caso ki fundacion Combina cu ta run De Schakel, lo tin su directiva cu e lo escohe y tambe prijsnan hopi mas halto cu por yega den careda di 800 fls pa luna pa alumno.

Cuanto di e suma aki lo wordo subisidia pa gobierno no ta conoci ainda y mas tristo ta cu tur acuerdo ta firma y e docentenan cu lo mester bai over na e fundacion priva aki mes no ta na altura di e detayes. Ki consecuencia esaki lo tin, ki garantia pa wordo tuma sin mester bolbe solicita y kiko ta pasa si no ta desea di bai over na e fundacion. Sindicatonan ta man yen pero e topico aki ta un problema serio pa e grupo di docentenan aki cu entre otro nan posicion huridico lo wordo afecta. Ya caba a cuminsa kita posicionan di conrectoren pa asina habri caminda pa pone personan nobo. Netamente e discusion cu tawatin na 2018 cu Minister Rudy Lampe pa no privatisa scolnan publico awor na momento cu tur hende ta bezig cu nan salud, ta surgi atrobe. E Minister ta percura pa su deseo wordo cumpli toch cueste loke cueste cu aprobacion di Mep y Por. E la privatisa e scolnan cu ta cai bou di departamento di scolnan publico, DPS, tiki tiki y percura pa nan bai den un fundacion toch.

Den pleno crisis di Covid-19 pa Aruba den 1 dia di trabou Ministerraad cu ta Ministernan di MEP, POR y RED a aproba un decision di un embargadura asina grandi pa e futuro di Enseñansa di Aruba. Di dia 16 pa 17 di maart e decision aki a tuma lugar, ta straño cu dos aña pasa e miembronan den Parlamento di MEP y POR tawata contra di inpendisacion di scolnan publico y awor ta sostene e desicionan aki sin mas. Spera nan por recapacita y pone un paro na e decisionan aki, e no ta na beneficio di oportunidadnan pa un y tur den Enseñansa, e grupo mas vulnerabel lo cai afor asina ki. Fraccion di AVP ta condena e hecho cu ta continua cu decisionan cu no tin sosten di esnan concerni y pio con e proceso ta bayendo pa tur e scolnan cu ta bezig ta integra y directivanan di fundacionan cu ta adoptando scolnan publico, ni e docentenan di e scolnan no tin detayes di locual ta pasando. Fraccion di AVP a pidi sigur un 7 biaha pa Parlamento yama un reunion publico pa atende cu topico di Enseñansa pero te awe ta wardando. E por wordo considera como un acto di mala fe cu netamente durante un pandemia cu tur su efectonan negativo cu e tin, gobierno deliberadamente ta aproba decisionan di e magnitud aki. Atrobe tin hopi preocupacion y incertidumbre bou di maestronan y mayornan na un momento sumamente dificil na Aruba y na mundo. E situacion aki ta uno serio y inaceptabel, docentenan a soporta hopi na man di e gobierno aki cu a decreta e aña aki como aña di Enseñansa y e docentenan y alumnonan a sufri mas cu nunca. Si gobierno di Mep Por Red ainda no por reconose e balor di e trabou di docentenan y necesidad di un pais pa keda cu facilidadnan pa brinda oportunidad na tur nos hobenan sin hasi distincion, nos ta mas leu for di cas cu nos mes a pensa sra Arends-Reyes ta termina bisando.

