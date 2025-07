Na ocasion di fin di e aña escolar 2024-2025, parlamentario Jennifer Arends-Reyes, kier tuma e oportunidad pa gradici tur hende cu a pone nan curazon den e formacion di nos yiunan: directiva di scol, maestronan, personal educativo y por supuesto, nos studiantenan y nan famia.

Un aña escolar ta semper yena di desafio, momentonan feliz y lesnan pa bida. Mi kier felicita tur studiante cu a logra bay over, gradua of cuminsa un otro etapa den nan formacion. Specialmente mi ta manda hopi exito y forsa na e muchanan cu ta bay studia na exterior – pa sigui pone Aruba ariba y sigui persigui nan soño!

Pa e muchanan cu no a logra pasa e aña aki: no perde animo. Cada aña ta un oportunidad nobo. Tuma e vakantie pa recarga, refleha y prepara bo mente y bo curazon pa e reto nobo cu ta bin. Mi ta desea tur famia na Aruba un vakantie feliz y trankil. Y mi ta haci un yamada special na tur mayor: disfruta di e momentonan aki cu bo yiu, lanta e dialogo, pasa tempo hunto.

Un otro motibo pa gradici, ta e apoyo concreto cu e gobierno AVP-FUTURO a duna na famianan cu ta den necesidad. E aña aki a bin cu aumento den e yudansa pa schoolgeld y tambe un aumento den e schoolkinderentoeslag. Esaki ta un gran alivio pa hopi famia y un muestra cu nos ta bay den direccion husto, cu empatia y sosten.

Mi compromiso como parlamentario y como educador ta pa sigui traha pa un sistema educativo fuerte, husto y inspirativo. Un pueblo sin bon educacion, ta un pueblo sin rumbo – pero Aruba tin potencial, talento y den bo, studiante, e speransa di mañan.

Feliz vakantie di zomer – y nos ta mira boso bek, mas fuerte, mas motiva, den aña escolar 2025-2026.