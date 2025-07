Miembro di Parlamento, Jennifer Arends-Reyes kier comparti cu e comunidad Arubano cu, despues di reflexion profundo y consideracion serio, el a tuma e decision pa no acepta e oferta pa bira e proximo Minister Plenipotenciario di Aruba na Hulanda.

“Mi ta sumamente honra di a ser acerca y considera pa un posicion asina importante. E echo aki ta pa mi, un gran reconocemento pa mi trayectoria politico y profesional. Mi kier gradici tur persona cu a expresa nan apoyo y a duna mi nan voto di confiansa cu mi por cumpli esey cu dignidad y excelencia,” Arends-Reyes a bisa.

Sinembargo, despues di haya hopi conseho y analisa e situacion di reto cu nos pais ta enfrenta actualmente, Arends-Reyes a conclui cu su lugar ta aki na Aruba. “Mi compromiso y responsabilidad ta pa sigui traha pa bienestar di Aruba, incluyendo asuntonan importante pa nos studiantenan den exterior y asuntonan di reino cu ta importante pa e futuro di Aruba.”

Como lider di fraccion di AVP den Parlamento, Presidente di e Comision di Turismo y tambe Presidente di Relacionnan den Reino y Asuntonan Exterior, Arends-Reyes ta tuma su rol cu seriedad y dedicacion. “E tareanan aki ta fundamental pa e desaroyo di nos pais. Mi kier mira mi metanan bira realidad – mi kier sigui traha banda di mi coleganan y mi pueblo pa logra un progreso integral pa Aruba.”

E decision pa keda Aruba no ta uno tuma facilmente, pero cu un profundo sintimento di responsabilidad y amor pa su pais. “Mi lo a haci mi maximo esfuerso pa Aruba for di Hulanda y dedica na temanan cu ta cerca di mi curason cu energia y determinacion tambe, pero mi ta sinti cu actualmente, mi ta mas necesario aki mes, den medio di nos pueblo trahando pa un y tur ,” el a conclui.

Señora Arends-Reyes ta desea exito na ken cu lo tuma e posicion di Minister Plenipotenciario y ta reafirma su compromiso pa sigui lanta e bos di pueblo Arubano den Parlamento.