Parlamentario Jennifer Arends-Reyes: Gobierno di Mep Por Red no ta respeta decisionan y peticionan di Parlamento

Segun sra Arends-Reyes ta sinti cu cada biaha gobierno ta keda falta respet na decisionan y peticionan di Parlamento. Desde cu e gobierno MEP POR RED a sinta dos aña pasa por a nota cu e trafico ta di un direccion so, den e prome aña Parlamento a pasa 87 mocion di cual masha poco a bira realidad. E preguntanan por escrito tambe ta masha poco ta wordo contesta, tanto preguntanan di Parlamentarionan di coalicion como esnan di oposicion. A puntra na varios ocasion pa cifras di entre otro Enseñansa y tambe di muchanan cu ainda no tin tur documentacion di estadia na Aruba y tampoco no a ser hasi disponibel.

Dia di reunion den Parlamento tocante e situacion di Venezuela a nenga cu lo tin riba 10 mil persona indocumenta na Aruba y awor den e dianan aki ta papia di un cantidad hopi mas grandi pa Aruba. Fraccion di AVP a pidi por escrito na Presidente di Parlamento pa yama un reunion publico pa e tema di Enseñansa cu por wordo televisa y transmiti via medionan di comunicacion pa tur hende por sigui’e pero despues di mas cu 3 recordatorio te ainda no a duna oido na e reunion publico aki, cu por cierto a ser priminiti na e cuerpo di maestronan tambe prome cu fin di aña.

E maestronan tawata enfatisa ariba e topico di seguridad den su totalidad y por wak cu e tema aki a bai riba ‘back burner’ caminda cu enbes di reenforsa e aspecto di seguridad na scolnan ta cada rato ta wak cu scolnan ta haña bishita di anti-socialnan y ta sufri dañonan. Maestronan y docentenan a vocifera entre otro nan preocupacion pa nan trabou, respet pa nan diploma como un profesional cu pedagogia pero ainda ta wak cu pa baha cantidad di ora y haña mas docente ta buscando di sector priva tambe basa riba ‘equal work is equal pay’ cu si no ta cauteloso cu e principio aki e diploma di docente por perde balor. Maestronan a vocifera preocupacion pa zittenblijvers y con e lo ta den practica y awor ta tende cu lo no ehecut’e den fase pero simplemente keda sinta no ta bai existi mas. Kiermen no solamente no ta scucha di Parlamento of gruponan pero ta continua cu e planan manera nada. E esaki ta conta pa e gobierno den su totalidad, na momento cu tin un noticia grandi pa pais di Aruba, Parlamento como organo mas halto kier tin bista di locual ta pasando pa duna su opinion, por ehempel den e caso di ‘hacking’ na hospital den e cuadro di salvaguardia seguridad di e informacion di patiëntnan y continuacion di e procesonan necesario y urgente pa duna servicio na patiëntnan pa motibo cu varios test y aceso na sistema a wordo limita y ainda ta limita cu ta causando tardansa.

Fraccion di AVP a pidi por escrito un reunion cu caracter di urgencia pa cu e tema aki pero tampoco no a ser yama. Pues atrobe Parlamento a keda sin informacion via e canalnan oficial di locual ta pasando na Aruba. Ta via medionan di comunicacion lo mester scucha ta kiko gobierno ta dicidi den caso nacionalnan asina y Parlamento no ta ricibi e informacion valioso cu e la pidi. Un otro peticion urgente tambe a bai pa Minister encarga cu Turismo pa duna Parlamento un bista di kiko por spera den 2020 pa locual ta trata e presupuesto di ATA (Aruba Tourism Authority) e autoridad nacional encarga cu mercadeo di Aruba ‘on-island’ y ‘off-island.’ ATA ta traha cu fondonan di turismo di impuesto, e 9.5% di e tourism levy cu ta inclui un parti cu AHATA a acorda pa ATA maneha pa nan. Awor den 2020 e presupuesto ta wordo limita y e consecuencianan pa nos unico pilar economico ta keda pafor di bista di Parlamento. Fraccion di AVP a pidi e carta cu ATA a manda como contesta ariba e cortamento di e presupuesto y locual lo ser saca di e fondo di emergencia di Turismo. Den pasado pa acorda 1 miyon pa Tiara Air, Parlamento a duna su blessing pa esaki unanimamente.

Awor cu lo a ser acorda 12.6 miyon florin den conseho di Minister for di e fondo di emergencia nacional pa Turismo, Parlamento atrobe no a participa den e decisionan. E forma di proceder aki di gobierno ta hopi dictatorial y no ta dunando Parlamento e balor cu e merese, no tin transparencia. Ta tende cu pa otro aña lo no tin e mesun cantidad di conferencia pa Turismo pa mercadea locual Aruba tin pa ofrece na operators pa motibo cu e presupuesto a ser limita. Tambe ta tende cu Minister lo kier diversifica e mercado pa uno mas Europeo y di Hulanda cu den e targets pa 2019 caba tawata conosi cu mester a conose un aumento di 3% mirando cu a aumenta e airlift. E turista Europeo semper tawata nos di tercer mercado principal e no ta nada nobo, locual si mester tene cuenta cun’e ta e acomodacion di escohencia di e turista Europeo kende tin e tendencia di keda mas largo na Aruba y spaar riba gasto di estadia kedando den otro acomodacionan cu no ta hotel. Ki impacto esey lo tin riba largo plazo si no mantene e mercado fuerte pa norte America y America latina cu ta e 90 y pico porciento di nos mercado principal lo mester wak esey den futuro sra Arends-Reyes ta termina bisando.

