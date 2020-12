Parlamentario Jennifer Arends-Reyes: E trato pa cu esnan den enseñansa mester mehora urgente

Segun sra Arends-Reyes nos ta terminando aña 2020 y den e aña aki por bisa cu Enseñansa a sufri hopi. Pa cuminsa cu un recorte di casi 25 miyon cu sigur ta laga su efectonan atras siendo cu e aña di pandemia tawata un aña crucial. Tin varios grupo cu durante aña mester a bin dilanti, lucha pa locual nan ta kere aden y na final nan a kere den promesanan di Minister cu no por a cumpli. Un di e gruponan aki tawata e maestronan di Scol Paso pa futuro, cu a trece nan preocupacionan dilanti na varios ocasion y na final ta asina cu nan ta haña nan ta sali di nan localidad y fuseer cu otro scol. Nos a wak cu a implementa un maneho pa bai over y no a cumpli cu e palabracion pa paga e docentenan pa duna lesnan di remediëring. Nos a wak cu e docentenan mester a traha hopi duro sin cu hopi biaha a scucha kiko tur nan tin mester of ta pasando aden. E trato pa cu prolongacion di contract di trabou tambe a bai hopi robez caminda cu tawatin hopi inseguridad pa trabou y tambe e personal di limpiesa ta pasando den e inseguridad aki primordialmente. No tin claridad si ta continua cu nan y con, despues di tanto aña di servicio, mescos ta conta pa e inscructornan di natacion escolar. Situacionan sumamente fastioso pa cu Enseñansa y esnan cu ta traha dia den y dia afor na bienestar di nos muchanan y hobenan. Na hopi ocasion contra deseo di Parlamento a continua cu planan cu no ta carga e sosten amplio. Den e aña nobo tin varios topico manera e privatisacion di scolnan publico cu parce ta den full preparacion, tambe unda diferente scolnan lo wordo aloca. Tin varios planes pa cu scolnan secundario publico cai bou di fundacionan pero parce cu esakinan no ta bin na luz te ora nan ta casi un hecho caba. Hechonan ta cu e planan inicial cu no tin mucho sosten ta simplemente continua cu aprobacion di coalicion. Lo keda monitoria e desaroyonan den Enseñansa y spera cu pa e aña nobo tin mihor noticia y trato pa cu Enseñansa na Aruba sra Arends-Reyes ta termina bisando.

