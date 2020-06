Parlamentario Jennifer Arends-Reyes:   Mirando cu e Covid-19 no lo disparce, como precaucion Aruba no por bay na e habitonan social pre-Covid19

Segun sra Arends-Reyes durante e transcurso di simanan tawatin diferente discusionan tocante e reapertura di nos fronteranan cu varios actor. Sra Arends-Reyes a participa na reunionan virtual di IPKO caminda cu a papia di con a anda cu e Covid-19 su impacto y a menciona cu ta inevitabel cu lo bin casonan importa di e virus.

Mirando cu mayoria di Aruba su populacion por cai den e categoria di grupo di risico y Aruba no por keda sin habri frontera pa vuelonan comercial, ta keda na cada ciudadano pa continua di mantene distanciamento fisico y otro protocolnan di hygiena cu ta conoci caba prome cu habri frontera pa vuelonan comercial. Durante reunion cu AHATA tambe a bin dilanti cu e recuperacion y reservacionan cu lo cuminsa cun’e no ta yega na cifranan cu por genera un ganashi cun’e of hasta break even, kiermen ta temponan dificil pa comercio, economia pero tambe pa salubridad.

Nos tur sa cu e virus peligroso aki no a disparce y gobierno a propone recortenan astronomico den AZV den un temporada asina fragil, ta aumenta e responsabilidad mas ainda ariba cada conciudadano pa cuida nan mes mas cu ta posibel y no bai back na e normal pre-covid19 cu ta por ehempel ta duna man, sunchi como saludo, niester of tosa den man y aglomera na cantidad grandi. Na e momentonan aki Aruba ta te ainda Covid-free pero no sa pa con largo y cualkier caso cu bin nobo lo ta importa. Pesey ta importante pa esnan den cuarentena tum’e na serio y tambe pa proteha tur trahadornan.

Durante un bishita di trabou na nos Aeropuerto internacional Reina Beatrix tawata un momento surrealistico pa a wak nos Aeropuerto cu ta conta cu un trafico di Turismo di 25 mil pasahero pa siman pa wak e sin ningun bishitante. Durante e recorido den e facilidadnan di nos aeropuerto por a nota inversionan pa por sigura cu e aeropuerto por yuda na percura cu e bishitantenan y trahadornan por ta den un ambiente cu ta tene e preocuacionan necesario pa cuida nan salud. Pero despues cu sali di aeropuerto ta keda na tour operatornan, taxista y esnan den e industria di Turismo y supermercadonan pa mantene e protocolnan escrictamente.

Por a tuma nota cu durante e periodo cu no tawatin caso nobo hopi di e habitonan social a bin back pero awor cu tin un factor di vuelonan comercial mester por yega na un balans pa por traha, biba y pasa un vacacion saludabel na Aruba sra Arends-Reyes ta termina bisando.

