Despues di a atende un reunion publico den cual Gabinete Wever-Croes II a introduci un concepto di ley pa crea un compania estatal bou di Utilities Aruba N.V., Parlamentario di Partido di Pueblo Arubano AVP, ing. Mike de Meza a denuncia publicamente con gobierno actual ta core pa su responsabilidad y ta sigui purba hinca mas di su hendenan den e aparato publico.

Oficialmente, e proposito di e compania estatal nobo lo ta e maneho di e tres plantanan di tratamento di awa sushi ubica na Parkietenbos, Bubaliplas y Zeewijk, ademas di e insinerado na Parkietenbos.

Sinembargo, de Meza ta kere cu esaki ta djis un manera pa Gabinete Wever-Croes por laba man di su responsabilidad pa e mal maneho hiba, genera mas placa pa nan maluza y crea luga pa emplea mas di nan friends & family.

Fraccion di AVP a studia e concepto di ley cu gobierno a presenta y ta considera cu esaki no ta un solucion berdadero ya cu no tin estudio pa demostra su factibilidad. E realidad ta cu no tin un solucion integral y sostenibel; no tin documento adicional necesario manera plan di formacion, maneho strategico of analisis di riesgo.

“Durante e shete añanan di Gabinete Wever –Croes I y II a causa un desaster den maneho di sushi tanto solido y likido. Hopi ciudadano y comerciante a haya nan mes ta bay corte y gana caso. Aruba a bira un dump sin ningun planificacion of alternativa. Mas cu 300 mil ton a wordo dera sin un plan kico ta bay haci cu ne. E maneho ta desastroso y e situacion ta alarmante,” de Meza a indica.

Y ta Minister President Evelyn Wever-Croes mes ta responsabel pa esaki pasobra RWZI ta cay bou di DOW cu ta e cartera di infrastructura. Loke si gobierno ta cla pa bisa ta cu e ta bay costa 200 miyon florin, pero sin splica pakico, mientras cu esaki ta e gobierno cu a haya 500 miyon florin extra pa aña danki na medida y asina mes no tin pa inverti. Awo kier sac’e atrobe for di saco di otro, den e caso di e cartera di turista, poniendo na peliger e pan di henter e pais.

Realidad ta cu tin mas cu 20 pagina di preocupacion expresa pa Raad van Advies cu gobierno ta ignora y nenga di duna splicacion. Realidad ta cu esaki ta un concepto di ley cu no mester a yega parlamento mes. No sa caba cu e ta bay pasa toch, danki na e sosten di coalicion MEP-RAIZ y asina Gabinete Wever Croes atrobe ta core pa su responsabilidad.

Riba dje, e echo cu kier pone e compania nobo aki bou di Utilities Aruba N.V. tambe ta cuestionabel ya cu e ultimo aki actualmente ta carece di tur tipo di credibilidad actualmente mirando e desaster cu tin tanto na WEB, como na Elmar.

Parlamentario De Meza ta boga pa proteha medio ambiente, salud di hende y industria turistico y considera pa cambia e planta di procesamento di luga. Si mester haci cambio na e ROPV, esey ta posibel door cu ta pa un motibo di urgencia y na fabor di bienestar general.