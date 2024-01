Aunke tur hende sa cu Aruba ta un paraiso corupto, pasobra nos sistema politico-economico ta un mafia, ni MEP ni AVP kier admiti. Segun señora Evelyn Wever-Croes, ta AVP tin un problema cu corupcion. Sin embargo e prome minister ta enfrenta cuater caso liga na su Gabinetenan. Cada caso tin aspectonan peculiar. “Tulipan” ta e caso relata na e dossier di Arubahuis cu señora Evelyn Wever-Croes a entrega na Ministerio Publico.



Ta trata di un minister plenipotenciario a biba den luho sin ningun hustificacion. Segun Besaril e mester a representa Aruba dignamente y p’esey mester a bay restaurantnan caro cu politiconan Hulandes. Ora CAD a investiga e caso, Besaril no tabatin prueba cu el a reuni cu e politiconan importante, pero CAD mester a admiti cu berdad Besaril a come na grandi. Potretnan ta confirma cu Besaril a bay Hulanda flaco, bin bek Aruba gordo.“Kwihi” ta e caso cu ta involucra ex-minister Chris Romero. E ex-minister aki ta gusta yuda hende. P’esey el a nombra su ex-casa den cierto board. Segun e mandatario no tabatin ningun problema, pasobra ya no tabatin amor.

P’esey e pakico Romero a maltrata e gay di su ex algun tempo despues, ta keda un misterio. Loke si nos sa, ta cu ex-minister Edison Briesen ta involucra den e investigacion “Kwihi” y cu ta trata di contractnan gubernamental cu a ser uza pa enrikece cierto hende.



“Flamingo” ta un caso sumamente interesante. Aparentemente ex-minister Otmar Oduber a haya un tip cu Ministerio Publico kier a investiga e. E’l a dicidi bula afo prome cu un investigacion pone Gabinete Wever-Croes I cay. Oduber tabata kier pa minister Marisol Tromp sigui sostene cierto palabracionnan cu el a laga atras. Ora Marisol Tromp a nenga, e persecucion di Tromp acuminsa. Minister Andin Bikker a bay gaña cu e asina yama “vertrouwensbeginsel” ta encera cu no ta Parlamento ta manda un minister cas, pero su fraccion.

Marisol Tromp a splica cu no ta asina constitucion ta stipula. Siguientemente coalicion a ser preciona pa pasa un mocion di desconfiansa contra Tromp. E ora Marisol Tromp a splica curason di e problema: spirito den gobierno. Atrobe a purba kita Marisol Tromp cu engaño.

Aparentemente Alan Howell a grita PRO for di baño y como cu Ricardo Croes a bandona sala no tabatin suficiente parlamentario den e reunion pa por pasa e mocion. Toch presidente di parlamento, Ady Thijsen, a haci comosifuera un mocion di desconfiansa a keda acepta. Ta Gobernador mester a interveni pa garantisa respet pa nos Constitucion.

Caso “Flamingo” ta sigui y mientras tanto Hans Geerman a admiti na Ministerio Publico di ta un di e ambtenaar spirito. Ta trata di soborno di Otmar Oduber durante e periodo di april 2019 te maart 2021.



Finalmente tin e caso “Diamante” cu a conduci na caida di Gabinete Wever-Croes I. Ta asina cu fraccionnan di Parlamento ta haya un suma di placa di gobierno pa nan por haya un bon sosten den nan trabao. Dado momento Alan Howell kier a duna su mes un bonus cu e placa aki. Den e sentencia di hues nos por lesa e hustificacion di Howell pa un bonus di 10 mil florin: ta for di Sinterklaas el a haya aprobacion!

Cada caso ta doloroso pa señora Evelyn Wever-Croes, aunke e ta participa na un sistema diseña pa nepotismo. En cambio señor Mike Eman ta na un “whole other level”. Segun Mike Eman, Ministerio Publico no ta investiga ningun caso relata na Gabinete Evelyn Wever-Croes. Solamente AVP ta victima di persecucion penal. Landsrecherche y Ministerio Publico lo ta instrumento di MEP y segun señor Mike Eman hasta e hues di Sevinger ta corupto.

Eman ta splica cu e hues Hulandes a castiga Sevinger como fabor na Ministerio Publico. P’esey hues no por a admiti cu Sevinger ta un homber husto y recto. Segun Eman nos mester realisa e bon comun, den cual ministernan di AVP nunca mas mester tin miedo di Ministerio Publico. Den e cuadro aki AVP hasta a lansa un campaña riba Facebook, titula “Free Paul Croes”.

Segun Eman mester manda un mensahe fuerte pa Hulanda “for once and for all” compronde cu na Aruba ta MEP so ta haci corupcion y cu tur locual Tico Croes, Otmar Oduber, Paul Croes y Benny Sevinger a haci ta normal y nada robes. Si Eman ta identifica su mes cu Mahatma Gandhi cu a bay den welga di hamber, Eman ta identifica Paul Croes cu Nelson Mandela cu a ser cera inhustamente. Cu orguyo e ta bisa cu ningun soborno cu Paul y Benny a ricibi a enrikece nan of partido…



Pa garantisa cu e vision di Eman tin un bida largo, e prins di Mike Eman, e hoben Wendrick Cecilia, tambe a sostene e campaña “Free Paul” hunto cu e presidente nobo di Fundacion Formacion Politico Digna Laclé-Herrera, juffrouw Ichelle Simon. Claro cu Myriam Tonk-Croes, e “ghostwriter” di Eman, tambe mester ta den touw. Mientras tanto tur hende sa cu Aruba ta un paraiso corupto, pasobra nos sistema politico-economico ta un mafia.