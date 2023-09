Partidonan berde cu geel ta uni den nan propagando cu supervision financiero ta mina e budgetrecht di parlamento. Loke nan no ta splica ta cu e budgetrecht ta encera tur e podernan pa controla gobierno, culminando den e poder pa manda un minister cas si e minister no ta haci su trabao manera parlamento ta desea. Historia di Aruba desde Status Aparte ta demonstra cu nunca gobierno tabatin su administracion financiero na ordo, practicamente tur aña e debe nacional a crece, a nombra yen hende den gobierno pa motibonan politico y a entrega presupuestonan cu deficitnan cu cada biaha tabata bira mas grandi. Parlamento no manda ningun minister di finansas cas pa e mal maneho aki.

Tampoco parlamento ta haci algo ora cu gobierno ta viola Constitucion ora e entrega presupuesto laat, ora ministernan ta viola ley di contabilidad door di surpasa presupuesto, of ora gobierno ta faya den entrega cuentanan anual certifica na tempo. Ta hustamente pasobra e control di parlamento ta fayando supervision financiero ta importante.

Otro argumento cu ta ser uza hopi ta cu supervision no ta traha. Pero e realidad ta cu na Aruba supervision ta trahando. Ora gobierno tabata entrega presupuestonan cu un deficit promedio di 300 miyon florin pa aña na 2012, 2013 y 2014 ta e supervision financiero di Hulanda a forsa gobierno baha e deficit riba presupuesto. Hulanda a forsa gobierno acepta Caft cu ta pone un microscop riba tur cos cu gobierno ta haci financieramente. Ta danki na e presion for di e supervision financiero aki gobierno a logra entrega e ultimo dos presupuesto na tempo. Tambe ta danki na supervision financiero cu tin un esfuerso grandi pa baha debe nacional, optimalisa e aparato gubernamental y baha gastonan di producto y servicio “goederen en diensten” cu gobierno ta uza.

E control aki nos parlamento mes por a haci desde 1986, pero nunca parlamento a haci e. No ta husto cu parlamento ta laga gobierno ranca 1 biyon florin pa aña na impuesto y invoerrechten, sin cu e tin su administracion financiero na ordo. Parlamento ta concenti cu gobierno ta crea yen oportunidad pa corupcion y malversacion di placa tuma luga. Na final di dia ta pueblo paga pa e mal gobernacion y corupcion. Si nos kier pa nos yiunan y nietonan tin un chens pa ta prospero, si nos kier un ciudo digno di nos grandinan nos mester traha riba bon gobernacion cu urgencia. Sin bon gobernacion servicionan di gobierno lo sigui ta di un calidad inferior, enseñansa lo sigui ta un desaster y ciudo di nos grandinan lo sigui ta suboptimal. Ademas e pueblo trahado nunca lo no tin perspectiva pa crea un futuro prospero pa su mes y pa su famia.