Den cuadro di solucionnan pa nos futuro Do Nascimento ta subraya cu nos sector primario ta importante y tin potencial. E sector primario ta di vital importancia y ta regarda e bienestar di nos comunidad. Segun e parlamentario independiente tin varios argumento convincente pa reforsa e sector primario y reduci nos dependencia di importacion di cuminda.

E argumento di mas importante cu e ta menciona ta cu 90% di nos cuminda ta bin di afo. Esey ta un problema, pasobra e dependencia di importacion ta haci nos vulnerabel pa loke ta pasa den exterior. Si, por ehempel, prijsnan di cuminda subi na Merca automaticamente nos ta bay sinti prijsnan subi na Aruba tambe. E clase trahado cu ta biba di salario basico ta sinti esaki di biaha.

Do Nascimento ta resalta cu na 1986 un cambio critico a tuma luga, cu ta e causa directo di e problema actual. Politiconan cu un vision di corto plazo a enfoka riba turismo sin considera e impacto negativo riba nos capacidad a largo plazo pa produci nos mesun cuminda. Door di negligencia pa cu sector primario e politica di atraccion di inversionistanan pa turismo a haci nos vulnerabel na fluctuacionnan den e mercadonan internacional.

Pero tin solucion pa cambia e rumbo cu politiconan a tuma den pasado, e parlamentario independiente ta sigura. Nos mester cuminsa inverti mas serio den produccion local di alimento. Asina por crea empleo directo den agricultura, procesamento y distribucion di alimento, cu ta aspectonan vital pa nos economia local. E impacto positivo ta bay mas leu, pasobra un sector primario cu ta florece tambe ta crea empleo indirecto den otro sectornan. Asina por diversifica e mercado laboral, creando mas opcion pa trahadonan. Cu mas opcion riba e mercado, e competencia interno pa haya trahado ta aumenta, loke ta fomenta un miho trato di trahadonan, miho oranan di trabao y miho salarionan.

Nos sector primario ta importante y tin potencial. P’esey Do Nascimento ta conclui cu un apelacion pa spierta interes den agricultura y fomenta ambicion pa emprende den siguridad alimentario. E parlamentario independiente ta subraya cu inversion den agricultura y produccion sostenibel ta conduci na un base economico mas balansa y stabil. E ta haci nos menos vulnerabel na fluctuacionnan den e mercadonan internacional y ta haci nos clase trahado mas competitivo riba mercado laboral